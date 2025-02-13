Страны НАТО знали о предстоящем телефонном разговоре Трампа и Путина

"Мы знали, что этот звонок произойдет в ближайшее время", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна быть в наилучшем положении на старте мирных переговоров и принимать непосредственное участие в этом процессе. "Украина будет участвовать в переговорах в любом случае", - добавил он.

Каким бы ни был исход, "мы должны быть уверены, что Путин не попытается захватить еще одну квадратную милю или километр Украины", заявил генеральный секретарь НАТО.

Рютте также прокомментировал высказывания министра обороны США Пита Хегсета о том, что членство Украины в НАТО не является реалистичным. По словам генсека альянса, Украине было обещано будущее членство в НАТО, но не было оговорено, что это будет условием мирных переговоров с Россией. "Членство не было обещано как часть мирного соглашения", - пояснил Рютте.

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