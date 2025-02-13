Российский диктатор Владимир Путин уже получил политическую выгоду от телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил политический аналитик Андис Кудорс вечером в четверг, 13 февраля, в эфире программы Латвийского телевидения Šodienas jautājums.
Путин уже извлек политическую выгоду из разговора с Трампом, считает эксперт
По его мнению, одна из выгод заключается в том, что Путин вышел из политической изоляции, а другая - в том, что Кремль рассматривает возможность поговорить с Трампом как тактическую победу. Это также служит поощрением для других диктаторов: они убеждаются, что с помощью политики силы могут получить место за столом переговоров. Кудорс также подчеркнул, что сейчас не следует торопиться с выводами, поскольку это только начало.
В свою очередь заместитель председателя правления Латвийской трансатлантической организации (LATO) профессор Жанета Озолиня отметила, что не видит причин для оптимизма, но согласна с тем, что не следует торопиться с выводами. На ее взгляд, следует обратить внимание на то, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на в целом оптимистичные и обнадеживающие высказывания Трампа.
Озолиня отметила, что комментарий Пескова был осторожным. По ее мнению, хотя на данный момент кажется, что Путин одержал политическую победу в межгосударственных отношениях, в дальнейших заявлениях России есть большая доля осторожности. Внезапно начались разговоры о причинах войны и долгосрочном процессе. Профессор отметила, что если это и не первый шаг, то обязательство сделать его уже есть, но пока трудно сказать, каким будет этот процесс.
Комментируя заявления американских чиновников, эксперт сказала, что в один котел бросается все, что только можно. Она отметила, что у Трампа и его команды относительно мало опыта в международной политике, и сейчас они используют термины, которыми разбрасываются направо и налево, не понимая, что с ними можно сделать и каковы могут быть последствия.
Озолиня предположила, что США используют тактику, характерную скорее для бизнеса, чем для политических переговоров, - они намеренно выкладывают на стол различные варианты и предложения, в том числе новые в сочетании со старыми, чтобы посмотреть, какой будет реакция. Она отмечает, что в среду Трамп фактически значительно взбаламутил политический водоем, поскольку сразу же возникли вопросы о роли Европейского союза и отдельных европейских стран в этом процессе, о будущем Украины и участии в переговорах. По ее мнению, задается ряд вопросов, на которые у самого Трампа нет ответов.
"Одним из следующих шагов, на которые следует обратить внимание, является то, что будет происходить на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Она может обозначить более четко позицию США и реакции стран-членов блока", - говорит Озолина.
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