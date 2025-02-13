Путин уже извлек политическую выгоду из разговора с Трампом, считает эксперт

По его мнению, одна из выгод заключается в том, что Путин вышел из политической изоляции, а другая - в том, что Кремль рассматривает возможность поговорить с Трампом как тактическую победу. Это также служит поощрением для других диктаторов: они убеждаются, что с помощью политики силы могут получить место за столом переговоров. Кудорс также подчеркнул, что сейчас не следует торопиться с выводами, поскольку это только начало.

В свою очередь заместитель председателя правления Латвийской трансатлантической организации (LATO) профессор Жанета Озолиня отметила, что не видит причин для оптимизма, но согласна с тем, что не следует торопиться с выводами. На ее взгляд, следует обратить внимание на то, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на в целом оптимистичные и обнадеживающие высказывания Трампа.