Двух подростков в Эстонии судят по обвинению в жестоком убийстве пожилого человека в деревне Таммисте под Пярну. По данным следствия, они не только совершили преступление, потрясшее маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Портал Rus.Postimees публикует репортаж из зала суда с начала слушаний по делу.
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ФОТО ⟩ Суд над подростками, обвиняющимися в жестоком убийстве: опускают глаза, увидев страшные фото
Мальчики входят в зал суда. Старший шагает уверенно, в коротких баскетбольных шортах, шлепанцах и с зубочисткой во рту. Младший выглядит несколько более обеспокоенным. На нем куртка, несмотря на то, что в зале тепло.