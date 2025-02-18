В Краснодарском крае был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, на котором начался масштабный пожар, а также пострадали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреапольская", обеспечивавшие топливом нужды оккупационных войск.

В результате удара работа обеих станций приостановлена, что существенно осложнит логистику поставок топлива для российской армии, заявили в Генштабе ВСУ.

Генштаб указал, что операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжены.

Вооруженные силы Украины оставляют за собой право атаковать стратегические объекты, способствующие вооруженной агрессии России. Украина продолжит уничтожать ресурсы агрессора и ослаблять его военный потенциал, заявили в Генштабе.

Украинкие СМИ еще в понедельник сообщали об ударах по Ильскому НПЗ и перекачивающей станции "Кропоткинская".

На заводе имеется шесть установок переработки нефти мощностью 6,6 млн тонн в год. Украинские беспилотники атаковали этот нефтеперерабатывающий завод уже во второй раз за месяц.

Из-за повреждения нефтеперекачивающих станций объем транспортировки нефти из Казахстана может сократиться на 30% на время ремонта станций, сообщает медиагруппа РБК со ссылкой на сообщение компании "Транснефть".

Как сообщает BBC, в результате атак беспилотников была разрушена кровля станции "Кропоткинская", повреждены закрытый распределительный щит, газотурбинная установка, резервуар для воды, кабели и кабельная эстакада. Кроме того, были уничтожены два трансформатора.

"Кропоткинская" - крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на территории России.

КТК была создана в 1990-х годах для строительства трубопровода для транспортировки нефти из Западного Казахстана в Новороссийск.

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