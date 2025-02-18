Китай применяет войну в Украине как возможность повысить боеготовность своей армии. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) Латвии за прошедший год.
Спецслужба: Китай использует войну в Украине для подготовки своей армии к боевым действиям
По данным SAB, китайские спецслужбы активно собирают информацию о стратегии и тактике ведения войны. Это позволяет Китаю изучать практический боевой опыт России и Украины, а также делать выводы о том, как эффективно оказывать поддержку Кремлю.
В SAB подчеркивают, что стабильность российского режима крайне важна для Китая. Если Путин потерпит поражение от Запада, это станет для Китая серьезным геополитическим вызовом и ограничит его возможности в перестройке мирового порядка в интересах авторитарных стран.
"Китаю выгодно сохранять нынешний политический "статус-кво" в России, так как это поддерживает его собственные стратегические амбиции в соперничестве с США", - говорится в отчете.
Кроме того, Китай рассчитывает, что сотрудничество с Россией поможет ему в потенциальных региональных конфликтах, например, в случае войны за Тайвань.
Разведка Латвии отмечает, что Китай получает экономические преимущества, сотрудничая с Россией. Так, в 2023 году двусторонняя торговля между Россией и Китаем достигла 202,2 млрд долларов. Общий товарооборот вырос на 26,3%.
Китай наращивает экспорт в Россию продукции с высокой добавленной стоимостью, избегая при этом прямых поставок военной техники. Однако, как отмечается в отчете, Пекин увеличил экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере. Объем китайского экспорта таких товаров в Россию превышает 300 млн долларов в месяц, что составляет не менее трети всего китайского экспорта в РФ.
Среди таких товаров - критически важные компоненты для производства ракет и дронов. Таким образом, Китай не только помогает России обходить санкции, но и поддерживает ее в продолжении войны.
Хотя экспорт российского ископаемого топлива в Китай составляет 47% от всего экспорта РФ, Пекин старается минимизировать свою зависимость от поставок из России. Например, Китай отказался инвестировать в проект газопровода "Сила Сибири-2", несмотря на давление со стороны Москвы.
При этом он закупает российский газ с огромными скидками. В 2025 году Россия будет продавать Китаю газ на 35% дешевле, чем Европе.
В 2023 году Китай официально договорился с Россией о расширении военного сотрудничества. Количество совместных военных учений увеличилось. Их масштаб и сложность возросли. Китай и Россия регулярно патрулируют вместе Тихий океан.
"Пекин использует эти учения, чтобы показать свою военную мощь и отпугнуть США", - отмечает SAB.
Рост частоты маневров и их география усиливают координацию вооруженных сил обеих стран, что особенно важно для Китая в контексте Тайваня. Хотя Китай сосредоточен на модернизации своей армии, его сотрудничество с Россией поддерживает боеспособность российских войск.
"Китай активно использует российские ресурсы для развития собственного военного сектора", - резюмирует SAB.
SAB - одна из трех латвийских спецслужб, которая занимается разведкой, контрразведкой и защитой секретной информации, а также сотрудничает с международными партнерами в сфере безопасности.
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