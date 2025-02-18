Спецслужба: Китай использует войну в Украине для подготовки своей армии к боевым действиям

По данным SAB, китайские спецслужбы активно собирают информацию о стратегии и тактике ведения войны. Это позволяет Китаю изучать практический боевой опыт России и Украины, а также делать выводы о том, как эффективно оказывать поддержку Кремлю.

В SAB подчеркивают, что стабильность российского режима крайне важна для Китая. Если Путин потерпит поражение от Запада, это станет для Китая серьезным геополитическим вызовом и ограничит его возможности в перестройке мирового порядка в интересах авторитарных стран.

"Китаю выгодно сохранять нынешний политический "статус-кво" в России, так как это поддерживает его собственные стратегические амбиции в соперничестве с США", - говорится в отчете.

Кроме того, Китай рассчитывает, что сотрудничество с Россией поможет ему в потенциальных региональных конфликтах, например, в случае войны за Тайвань.

Разведка Латвии отмечает, что Китай получает экономические преимущества, сотрудничая с Россией. Так, в 2023 году двусторонняя торговля между Россией и Китаем достигла 202,2 млрд долларов. Общий товарооборот вырос на 26,3%.