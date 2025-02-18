В целом переговоры продолжались около четырех с половиной часов.

В Госдепе США заявили, что Вашингтон и Москва договорились работать над нормализацией отношений. Стороны заявили о готовности создать "механизм консультаций для устранения раздражающих факторов в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических представительств". Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию войны.

В свою очередь Глава Государственного департамента Марк Рубио выступил с заявлением, что стороны договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне.

Как сообщили телеканалу Fox News несколько дипломатических источников, близким к переговорам, Россия и США предложили трехступенчатый мирный план завершения войны России в Украине: прекращение, огня, выборы в Украине, подписание окончательного соглашения, пишет "Медуза". По словам источников, в связи с этим украинская сторона считает, что Путин стремится к тому, чтобы президентом Украины стал "более гибкий" кандидат, чем нынешний глава государства Владимир Зеленский, так как Путин и Трамп считают шансы Зеленского на переизбрание небольшими.