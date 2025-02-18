Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии прошла первая встреча по Украине между делегациями России и США, передает оппозиционное российское СМИ "Медуза" со ссылкой на американские, европейские и российские источники.
Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместе с ним на переговоры прибыли помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Американскую делегацию представляют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
По итогам переговоров Юрий Ушаков сообщил, что у сторон состоялся "серьезный разговор по всем вопросам". Он подчеркнул, что "две великие страны не могут не общаться друг с другом" и договорились "продвигать двусторонние отношения", поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон.
Ушаков добавил, что "отдельные команды" переговорщиков РФ и США начнут контакты по Украине "в свое время", не уточнив конкретных сроков.
На вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа он ответил, что говорить о точной дате пока рано, однако стороны обсудили подготовку к ней.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры "позитивными" и отметил, что обе делегации планируют продолжать контакт.
В целом переговоры продолжались около четырех с половиной часов.
В Госдепе США заявили, что Вашингтон и Москва договорились работать над нормализацией отношений. Стороны заявили о готовности создать "механизм консультаций для устранения раздражающих факторов в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических представительств". Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию войны.
В свою очередь Глава Государственного департамента Марк Рубио выступил с заявлением, что стороны договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне.
Как сообщили телеканалу Fox News несколько дипломатических источников, близким к переговорам, Россия и США предложили трехступенчатый мирный план завершения войны России в Украине: прекращение, огня, выборы в Украине, подписание окончательного соглашения, пишет "Медуза". По словам источников, в связи с этим украинская сторона считает, что Путин стремится к тому, чтобы президентом Украины стал "более гибкий" кандидат, чем нынешний глава государства Владимир Зеленский, так как Путин и Трамп считают шансы Зеленского на переизбрание небольшими.
До этого предприниматель Илон Маск, приближенный к президенту Трампу, в социальных сетях (платформа X) прокомментировал приезд российской делегации, назвав ее "компетентным руководством". Он репостнул видеокадры, снятые пропагандистскими гигантами "РИА Новости" и ВГТРК, на которых запечатлено прибытие Сергея Лаврова и других участников переговоров.
This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025
Встреча прошла по инициативе Саудовской Аравии, которая выступает в роли посредника. Саудовская Аравия уже не впервые выступает медиатором в международных вопросах, предлагая свою площадку для переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диктатор Путин "готов к диалогу" с украинской стороной, однако намекнул на некие "проблемы с легитимностью Зеленского", которые могут помешать заключению дальнейших договоренностей.
Путин ранее высказывал мнение, что срок полномочий Зеленского, по российской оценке, уже истек в мае 2024 года, в связи с чем он якобы не имеет права подписывать долгосрочные международные документы. Российский диктатор не уточняет, что согласно украинскому законодательству выборы не могут происходить во время военного положения.
Ситуация вокруг Украины остается одной из ключевых тем мировой повестки, и предстоящие переговоры рассматриваются многими как важный шаг к возможному урегулированию конфликта. Однако президент Зеленский и многие европейские лидеры ставят под сомнение любые переговоры без участия Украины и нейтральных государств-посредников.
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