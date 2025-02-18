Вт, 18.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Главное за 18 февраля Переговоры США и России, "рестарт" правительства и вопросы в связи с трагедией в Плявниеках

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Подземный переход в центре Риги
Подземный переход в центре Риги Фото: Lita Millere/LETA

В Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией, криминолог Андрей Вилкс рассказал свое мнение о трагедии в Плявниеках, унесшей жизни двух несовершеннолетних мальчиков, а агентство LETA поделилось информацией о том, чего стоит ожидать от запланированного "рестарта" правительства Эвики Силини. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 18 февраля.

Новости Латвии:

Нетипичный, редкий случай, но будет ли он действительно беспрецедентным в истории латвийской криминалистики, покажет следствие. Именно так криминолог Андрей Вилкс описывает убийство двух двенадцатилетних мальчиков с применением огнестрельного оружия, произошедшее в квартире в Плявниеках.

Читайте также

"Рестарт" правительства премьер-министра Эвики Силини может потребовать смены министра от каждой формирующей коалицию партии, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

Читайте также

Служба государственной безопасности (VDD) задержала человека, регулярно публиковавшего на платформе TikTok видеоматериалы, в которых выражается поддержка военным преступлениям России в Украине, сообщили агентству LETA в VDD.

Читайте также

В рамках проекта Rail Baltica единственный пока опорный столб нового железнодорожного моста через Даугаву был наконец соединен с береговыми конструкциями. Об этом сообщает корреспондент портала TVNET.

Читайте также

С этого года обучение во всех школах Латвии должно проходить на государственном языке. Для того, чтобы проверить уровень знания латышского языка педагогами, в ноябре 2024 года Центр государственного языка начал проверки в школах нацменьшинств. О том, как проходят проверки в Риге, рассказывает LSM+.

Читайте также

За рубежом:

Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии прошла первая встреча по Украине между делегациями России и США, передает оппозиционное российское СМИ "Медуза" со ссылкой на американские, европейские и российские источники.

Читайте также

В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет перевернулся на крышу во время аварийной посадки. По уточненным данным от канадских СМИ, ранения получили 18 человек, среди них есть как легкие, так и более серьезные случаи.

Читайте также

Тема вывоза люксовых автомобилей из Эстонии в Россию, которая активно обсуждалась в начале войны, вновь оказалась в центре внимания, пишет Rus.Postimees.

Читайте также

В понедельник, 17 февраля, папа римский Франциск был экстренно доставлен в римскую клинику "Джемелли" из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает BBC News со ссылкой на заявление Ватикана.

Читайте также

Президент Украины перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за прошедших там переговоров РФ и США, которые он сравнил с ультиматумом в начале войны.

Читайте также

Интересное чтиво:

Латвийское телевидение (LTV) выступило с сообщением, что редакция отзывает опубликованный на прошлой неделе сюжет о возможном сотрудничестве латвийских хоккеистов с российскими агентами.

Читайте также

Водитель электровелосипеда из Латвии устроил переполох в Марманде, небольшом городке на юго-западе Франции, и его окрестностях.

Читайте также

В минувшие выходные на Unibet Arena в Таллинне прошёл грандиозный финал конкурса Eesti Laul, в котором победу одержал Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, а это значит, что он отправится на "Евровидение", где представит свою страну. Поддержать рэпера в финале национального конкурса пришла его девушка, передает портал Limon.

Читайте также

Вечером 17 февраля пользователи социальных сетей оказались в замешательстве из-за загадочного сообщения президента Латвии Эдгара Ринкевича в соцсетях X (бывший Twitter) и Facebook. Президент написал фразу на английском: "Never stop panicking", что можно перевести как "Никогда не прекращайте паниковать". Этот пост вызвал бурное обсуждение и недоумение у многих пользователей.

Читайте также

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") приняла решение внести румынского певца Иону Ионицу в список нежелательных лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок.

Читайте также

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх