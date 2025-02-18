В Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией, криминолог Андрей Вилкс рассказал свое мнение о трагедии в Плявниеках, унесшей жизни двух несовершеннолетних мальчиков, а агентство LETA поделилось информацией о том, чего стоит ожидать от запланированного "рестарта" правительства Эвики Силини. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 18 февраля.
Главное за 18 февраля ⟩ Переговоры США и России, "рестарт" правительства и вопросы в связи с трагедией в Плявниеках
Новости Латвии:
Нетипичный, редкий случай, но будет ли он действительно беспрецедентным в истории латвийской криминалистики, покажет следствие. Именно так криминолог Андрей Вилкс описывает убийство двух двенадцатилетних мальчиков с применением огнестрельного оружия, произошедшее в квартире в Плявниеках.
"Рестарт" правительства премьер-министра Эвики Силини может потребовать смены министра от каждой формирующей коалицию партии, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.
Служба государственной безопасности (VDD) задержала человека, регулярно публиковавшего на платформе TikTok видеоматериалы, в которых выражается поддержка военным преступлениям России в Украине, сообщили агентству LETA в VDD.
В рамках проекта Rail Baltica единственный пока опорный столб нового железнодорожного моста через Даугаву был наконец соединен с береговыми конструкциями. Об этом сообщает корреспондент портала TVNET.
С этого года обучение во всех школах Латвии должно проходить на государственном языке. Для того, чтобы проверить уровень знания латышского языка педагогами, в ноябре 2024 года Центр государственного языка начал проверки в школах нацменьшинств. О том, как проходят проверки в Риге, рассказывает LSM+.
За рубежом:
Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии прошла первая встреча по Украине между делегациями России и США, передает оппозиционное российское СМИ "Медуза" со ссылкой на американские, европейские и российские источники.
В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет перевернулся на крышу во время аварийной посадки. По уточненным данным от канадских СМИ, ранения получили 18 человек, среди них есть как легкие, так и более серьезные случаи.
Тема вывоза люксовых автомобилей из Эстонии в Россию, которая активно обсуждалась в начале войны, вновь оказалась в центре внимания, пишет Rus.Postimees.
В понедельник, 17 февраля, папа римский Франциск был экстренно доставлен в римскую клинику "Джемелли" из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает BBC News со ссылкой на заявление Ватикана.
Президент Украины перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за прошедших там переговоров РФ и США, которые он сравнил с ультиматумом в начале войны.
Интересное чтиво:
Латвийское телевидение (LTV) выступило с сообщением, что редакция отзывает опубликованный на прошлой неделе сюжет о возможном сотрудничестве латвийских хоккеистов с российскими агентами.
Водитель электровелосипеда из Латвии устроил переполох в Марманде, небольшом городке на юго-западе Франции, и его окрестностях.
В минувшие выходные на Unibet Arena в Таллинне прошёл грандиозный финал конкурса Eesti Laul, в котором победу одержал Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, а это значит, что он отправится на "Евровидение", где представит свою страну. Поддержать рэпера в финале национального конкурса пришла его девушка, передает портал Limon.
Вечером 17 февраля пользователи социальных сетей оказались в замешательстве из-за загадочного сообщения президента Латвии Эдгара Ринкевича в соцсетях X (бывший Twitter) и Facebook. Президент написал фразу на английском: "Never stop panicking", что можно перевести как "Никогда не прекращайте паниковать". Этот пост вызвал бурное обсуждение и недоумение у многих пользователей.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") приняла решение внести румынского певца Иону Ионицу в список нежелательных лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок.
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