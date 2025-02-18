Главное за 18 февраля Переговоры США и России, "рестарт" правительства и вопросы в связи с трагедией в Плявниеках

За рубежом:

Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии прошла первая встреча по Украине между делегациями России и США, передает оппозиционное российское СМИ "Медуза" со ссылкой на американские, европейские и российские источники.

В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет перевернулся на крышу во время аварийной посадки. По уточненным данным от канадских СМИ, ранения получили 18 человек, среди них есть как легкие, так и более серьезные случаи.

Тема вывоза люксовых автомобилей из Эстонии в Россию, которая активно обсуждалась в начале войны, вновь оказалась в центре внимания, пишет Rus.Postimees.

Читайте также За рубежом Люксовые автомобили продолжают попадать в Россию из Эстонии

В понедельник, 17 февраля, папа римский Франциск был экстренно доставлен в римскую клинику "Джемелли" из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает BBC News со ссылкой на заявление Ватикана.

Читайте также За рубежом Папа Франциск госпитализирован в тяжелом состоянии

Президент Украины перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за прошедших там переговоров РФ и США, которые он сравнил с ультиматумом в начале войны.

Читайте также За рубежом Зеленский сравнил переговоры РФ и США с ультиматумом Украине

Интересное чтиво:

Латвийское телевидение (LTV) выступило с сообщением, что редакция отзывает опубликованный на прошлой неделе сюжет о возможном сотрудничестве латвийских хоккеистов с российскими агентами.

Читайте также Хоккей Возможное сотрудничество с россиянами: LTV отзывает сюжет и приносит извинения латвийским хоккеистам

Водитель электровелосипеда из Латвии устроил переполох в Марманде, небольшом городке на юго-западе Франции, и его окрестностях.

В минувшие выходные на Unibet Arena в Таллинне прошёл грандиозный финал конкурса Eesti Laul, в котором победу одержал Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, а это значит, что он отправится на "Евровидение", где представит свою страну. Поддержать рэпера в финале национального конкурса пришла его девушка, передает портал Limon.

Вечером 17 февраля пользователи социальных сетей оказались в замешательстве из-за загадочного сообщения президента Латвии Эдгара Ринкевича в соцсетях X (бывший Twitter) и Facebook. Президент написал фразу на английском: "Never stop panicking", что можно перевести как "Никогда не прекращайте паниковать". Этот пост вызвал бурное обсуждение и недоумение у многих пользователей.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") приняла решение внести румынского певца Иону Ионицу в список нежелательных лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок.

Читайте также Общество Латвия запретила въезд румынскому двойнику Юрия Шатунова

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!