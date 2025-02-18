В понедельник, 17 февраля, в рижском районе Кенгарагс произошел чрезвычайный случай, который мог закончиться трагедией. Пожилая женщина провалилась под лед в Даугаве в нескольких метрах от берега, недалеко от места, где местные жители подкармливают лебедей.
Очевидцы немедленно вызвали спасателей, но, прежде чем те успели прибыть, на помощь бросился случайный прохожий. Он голыми руками ломал лед и плыл к пострадавшей, чтобы вытащить ее на берег.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) подтвердила порталу Apollo.lv, что получила вызов на улицу Езупа Ранцана в Риге, где в ледяную воду провалился человек.
Однако к моменту прибытия спасателей пострадавшая уже была спасена, а ее спасителя на месте происшествия не оказалось.
Личность смелого мужчины, который рискнул своей жизнью ради спасения пожилой женщины, пока неизвестна.
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