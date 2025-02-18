Очевидцы немедленно вызвали спасателей, но, прежде чем те успели прибыть, на помощь бросился случайный прохожий. Он голыми руками ломал лед и плыл к пострадавшей, чтобы вытащить ее на берег.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) подтвердила порталу Apollo.lv, что получила вызов на улицу Езупа Ранцана в Риге, где в ледяную воду провалился человек.

Однако к моменту прибытия спасателей пострадавшая уже была спасена, а ее спасителя на месте происшествия не оказалось.

Личность смелого мужчины, который рискнул своей жизнью ради спасения пожилой женщины, пока неизвестна.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!