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В Риге на заправке пьяный мужчина попросил обслуживания как в баре, а потом стал агрессивным

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Сжатая в кулак рука
Сжатая в кулак рука Фото: New Africa/'Shutterstock"

В Риге, в Латгальском предместье, сотрудникам автозаправочной станции рабочий день испортил пьяный мужчина, который, не осознавая, где находится, пытался повлиять на них, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

"Сначала он зашел в магазин, начал кричать, чтобы ему налили. Затем прицепился к клиенту", - рассказал представитель магазина.

После этого он начал повреждать автомобили.

"Стекла пытался выбить, кричал, что в машине его друг. После этого улегся, и я вызвала полицию," - рассказал сотрудник магазина.

Лишь чудом ни одна машина не пострадала, а стражи порядка доставили мужчину в приют.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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