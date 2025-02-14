В Риге, в Латгальском предместье, сотрудникам автозаправочной станции рабочий день испортил пьяный мужчина, который, не осознавая, где находится, пытался повлиять на них, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В Риге на заправке пьяный мужчина попросил обслуживания как в баре, а потом стал агрессивным
"Сначала он зашел в магазин, начал кричать, чтобы ему налили. Затем прицепился к клиенту", - рассказал представитель магазина.
После этого он начал повреждать автомобили.
"Стекла пытался выбить, кричал, что в машине его друг. После этого улегся, и я вызвала полицию," - рассказал сотрудник магазина.
Лишь чудом ни одна машина не пострадала, а стражи порядка доставили мужчину в приют.
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