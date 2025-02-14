В Риге на заправке пьяный мужчина попросил обслуживания как в баре, а потом стал агрессивным

"Сначала он зашел в магазин, начал кричать, чтобы ему налили. Затем прицепился к клиенту", - рассказал представитель магазина.

После этого он начал повреждать автомобили.

"Стекла пытался выбить, кричал, что в машине его друг. После этого улегся, и я вызвала полицию," - рассказал сотрудник магазина.

Лишь чудом ни одна машина не пострадала, а стражи порядка доставили мужчину в приют.

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