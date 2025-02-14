Санкции были введены на основе указа Трампа, подписанного 6 февраля.

Хан включен в вашингтонский список людей, которым запрещено сотрудничать с гражданами США и на которых относятся ограничения по въезду в США.

МУС рассматривает дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его деятельность основана на Римском статуте, вступившем в силу в 2002 году. США не подписали статуты МУС и не признают полномочия этого органа.

Во время первой администрации Трампа США ввели санкции против предшественницы Хана Фату Бенсуды, которые впоследствии были отменены администрацией президента США Джо Байдена.

6 февраля Трамп подписал указ, снова наложив санкции на МУС за его расследования против США и Израиля.

В указе было сказано, что суд в Гааге "злоупотребил своими полномочиями" и создал "опасный прецедент", выдав ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В указе также утверждается, что МУС предпринял "незаконные и неоправданные действия против Америки и нашего близкого союзника Израиля", имея в виду расследования МУС военных преступлений, якобы совершенных американскими солдатами в Афганистане и израильскими солдатами в секторе Газа.

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