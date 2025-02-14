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Вице-президент США допускает отправку солдат в Украину (1)

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Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс Фото: REUTRS/Scanpix

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью The Wall Street Journal допустил возможность отправки войск в Украину, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирный договор, гарантирующий независимость Украины в долгосрочной перспективе, сообщает ВВС.

Вэнс также допустил введение новых санкций против России.

"Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия", - указал в интервью изданию Вэнс.

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В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет незадолго до этого на собрании контактной группы по Украине в Брюсселе такую возможность отрицал.

Вэнс в беседе с журналистами высказался, что переговоры президента США Дональдна Трампа и Путина могут завершиться соглашением, которое шокирует многих. В то же время он указал, что пока еще слишком рано говорить о том, какие украинские территории продолжит контролировать Украина и какие гарантии безопасности могут предоставить Украине США и западные союзники.

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"Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины", - подчеркнул Вэнс.

Кроме того, он предложил перезагрузить отношения с Россией, отметив, что изоляция делает страну "младшим братом" Китая.

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