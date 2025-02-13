Как уже сообщалось, новый министр обороны США Пит Хегсет считает "нереалистичным", что Украина вступит в НАТО и вернется к границам 1991 года.

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"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - сказал министр. Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", продолжил глава Пентагона.

"Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО, на них не должна распространяться Пятая статья", - добавил он. "В рамках любой гарантии безопасности американские войска не будут размещены в Украине", - заявил министр.

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Перед этим президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры сначала с Путиным, а потом и с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он сообщил, что начинает переговоры об окончании войны.

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