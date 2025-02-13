Аналитики издания Bloomberg назвали три возможных сценария завершения войны России в Украине, пишет "Медуза".
По мнению агентства, несмотря на то, что Трамп уверен в своих возможностях, неясно, удастся ли сторонам прийти к мирному соглашению, так как Путин все еще "не проявляет склонности к компромиссам", однако "широкие контуры" урегулирования ситуации уже обозначились.
Три сценария:
- Базовый и наиболее вероятный сценарий. В ближайшем будущем аннексированные Россией территории Украины будут находиться в "подвешенном состоянии", но фактически под контролем России. В свою очередь, Украина все-таки получит какие-то гарантии безопасности, однако большая часть переговоров будет посвящена как раз им. Возможен и обмен территориями. Если Европа сможет договориться с США и убедить сохранить поддержку Украины, страны ЕС смогут наращивать и собственные возможности.
- Лучший для Киева сценарий. США и Европа пообещают помочь, если Россия нарушит условия мирного договора, однако, как сообщает Bloomberg, угроза конфликта с Россией вызывает серьезные опасения у многих сторонников Украины. Поэтому союзники могут пообещать Украине увеличение военной помощи, новые санкции против России, реформу ВСУ и т. д. Агентство отмечает, что это может открыть Украине путь для вступления в Евросоюз в ближайшие десять лет.
- Худший для Киева сценарий. Трамп может потерять интерес к Украине еще до заключения соглашения и оборвать всю помощь, вынудив решать все проблемы Европу.
Как уже сообщалось, новый министр обороны США Пит Хегсет считает "нереалистичным", что Украина вступит в НАТО и вернется к границам 1991 года.
"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - сказал министр. Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", продолжил глава Пентагона.
"Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО, на них не должна распространяться Пятая статья", - добавил он. "В рамках любой гарантии безопасности американские войска не будут размещены в Украине", - заявил министр.
Перед этим президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры сначала с Путиным, а потом и с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он сообщил, что начинает переговоры об окончании войны.
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