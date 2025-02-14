На этой неделе Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а позже созвонился с Зеленским. Он также анонсировал мирные переговоры в Саудовской Аравии, в которых могут принять участие представители России, Украины и США.

А в четверг Трамп сказал, что первые консультации между сторонами состоятся уже в Мюнхене.

Отвечая на вопрос, приедет ли Путин на саммит в Саудовской Аравии, президент США сказал: «В конечном итоге — да. Пока — нет, еще немного рано. У них будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов».

В пятницу утром слова Трампа о переговорах в Мюнхене прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть слова президента США он не подтвердил, что консультации действительно состоятся, но и не стал прямо это отрицать.