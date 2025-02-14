Ринкевич: нельзя допустить, чтобы преступление российской агрессии осталось безнаказанным

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с поддержкой Украины в ее борьбе против российской агрессии и необходимостью обеспечить нужные документы для призыва России к ответственности.

Во время разговора президент Латвии выразил поддержку созданию особого трибунала в рамках Совета Европы, что дало бы возможность призвать Россию к ответственности за преступление агрессии в Украине.

По его мнению, в нынешней геополитической ситуации нужно активно продолжать работу над созданием особого трибунала, чтобы призвать Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины.

"Нельзя допустить ситуации, чтобы Россия не была наказана за ее преступления. В то же время важно, чтобы принципы и механизмы создания трибунала были приемлемы для Украины", - подчеркнул Ринкевич.

В ходе встречи официальные лица также обсудили дальнейшие шаги и пути продвижения создания международного механизма компенсации путем введения Регистра ущерба, документирующего ущерб, нанесенный Украине в результате российской агрессии.

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