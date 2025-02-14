Пт, 14.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Видео Вице-президент США: ограничение свободы слова угрожает Европе больше, чем агрессия России

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: dpa/picture-alliance

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил европейских должностных лиц об ограничении свободы слова и нелегальной миграции на континенте, отметив, что избранные должностные лица рискуют потерять поддержку общества, если быстро не изменят свой курс. Присутствовавшие на конференции восприняли обращение Вэнса с большим удивлением, часто переглядывались и почти не хлопали, сообщает LTV.

"Если вы боитесь своих избирателей, Америка ничем не может вам помочь", - сказал вице-президент.

Вэнс в своей речи лишь мимоходом упомянул войну России и Украины.

"В Вашингтоне новый шериф. И под руководством Дональда Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но мы будем бороться за то, чтобы отстаивать ваше право выразить их в публичном пространстве", - сказал Вэнс, заслужив лишь слабые аплодисменты.

Вице-президент также предупредил европейских чиновников о нелегальной миграции, сказав, что избиратели не голосовали, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов, и сослался на произошедшее в четверг в Мюнхене нападение на авто, подозреваемым в котором является 24-летний афганец, прибывший в Германию в качестве просителя убежища в 2016 году.

"Сколько раз нам еще приходится переживать эти ужасные неудачи, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новое русло?", - сказал он.

"Почему это вообще произошло? Это ужасная история, но ее мы слышали слишком много раз в Европе и, к сожалению, слишком много раз и в Соединенных Штатах. Проситель убежища, часто молодой человек в 20 лет, который уже известен полиции, врезается на автомобиле в толпу и разрушает общество", - продолжил Вэнс.

Защищая политические партии, выступающие против иммиграции, и их сторонников, он добавил: "Ни один избиратель на этом континенте не пошел к избирательным урнам, чтобы открыть ворота миллионам непроверенных иммигрантов".

"Но немецкая демократия, ни одна демократия - американская, немецкая или европейская - не выживет, если миллионы избирателей скажут, что их мысли и опасения, их усилия, их просьбы о льготах бесполезны или не уважаются", - отметил Вэнс.

Вэнс также коснулся предвыборных дебатов в Германии о том, что основным политическим партиям необходимо сохранить так называемый "файервол", чтобы не сотрудничать с популистской партией AfD.

"Демократия основана на священном принципе, что голос народа имеет значение", - сказал он. - "Файерволам" здесь не место".

Вэнс также заявил, что

свобода слова в Европе отступает, называя это большей угрозой, чем российская военная агрессия.

"Угрозы, о которых я больше всего беспокоюсь в отношении Европы, это не Россия. Это не Китай и не какой-то другой внешний игрок. То, о чем я беспокоюсь - это угроза изнутри. Отход Европы от некоторых ее основных ценностей", - сказал Вэнс. - "Боюсь, что в Великобритании и во всей Европе свобода слова отступает".

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти