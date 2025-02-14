Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил европейских должностных лиц об ограничении свободы слова и нелегальной миграции на континенте, отметив, что избранные должностные лица рискуют потерять поддержку общества, если быстро не изменят свой курс. Присутствовавшие на конференции восприняли обращение Вэнса с большим удивлением, часто переглядывались и почти не хлопали, сообщает LTV.
Видео ⟩ Вице-президент США: ограничение свободы слова угрожает Европе больше, чем агрессия России
"Если вы боитесь своих избирателей, Америка ничем не может вам помочь", - сказал вице-президент.
Вэнс в своей речи лишь мимоходом упомянул войну России и Украины.
"В Вашингтоне новый шериф. И под руководством Дональда Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но мы будем бороться за то, чтобы отстаивать ваше право выразить их в публичном пространстве", - сказал Вэнс, заслужив лишь слабые аплодисменты.
The #MSC2025 speech by 🇺🇸 VP Vance was significantly worse than expected. At best it was totally irrelevant to European or global security concerns. At worst it was blatant interference in the 🇩🇪 election campaign in favor of far-right AfD. pic.twitter.com/4IKknWhoR8— Carl Bildt (@carlbildt) February 14, 2025
Вице-президент также предупредил европейских чиновников о нелегальной миграции, сказав, что избиратели не голосовали, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов, и сослался на произошедшее в четверг в Мюнхене нападение на авто, подозреваемым в котором является 24-летний афганец, прибывший в Германию в качестве просителя убежища в 2016 году.
"Сколько раз нам еще приходится переживать эти ужасные неудачи, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новое русло?", - сказал он.
"Почему это вообще произошло? Это ужасная история, но ее мы слышали слишком много раз в Европе и, к сожалению, слишком много раз и в Соединенных Штатах. Проситель убежища, часто молодой человек в 20 лет, который уже известен полиции, врезается на автомобиле в толпу и разрушает общество", - продолжил Вэнс.
Защищая политические партии, выступающие против иммиграции, и их сторонников, он добавил: "Ни один избиратель на этом континенте не пошел к избирательным урнам, чтобы открыть ворота миллионам непроверенных иммигрантов".
"Но немецкая демократия, ни одна демократия - американская, немецкая или европейская - не выживет, если миллионы избирателей скажут, что их мысли и опасения, их усилия, их просьбы о льготах бесполезны или не уважаются", - отметил Вэнс.
Вэнс также коснулся предвыборных дебатов в Германии о том, что основным политическим партиям необходимо сохранить так называемый "файервол", чтобы не сотрудничать с популистской партией AfD.
Is this the US speaking or Russia?— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 14, 2025
Thank you for the lessons, Mr Vance, but if you speak of democracy while supporting Europe's far right, you have no legitimacy. #MSChttps://t.co/S8zBKDX7Mj
"Демократия основана на священном принципе, что голос народа имеет значение", - сказал он. - "Файерволам" здесь не место".
Вэнс также заявил, что
свобода слова в Европе отступает, называя это большей угрозой, чем российская военная агрессия.
"Угрозы, о которых я больше всего беспокоюсь в отношении Европы, это не Россия. Это не Китай и не какой-то другой внешний игрок. То, о чем я беспокоюсь - это угроза изнутри. Отход Европы от некоторых ее основных ценностей", - сказал Вэнс. - "Боюсь, что в Великобритании и во всей Европе свобода слова отступает".
JD Vance went to Munich not only to promote the pro-Russian AFD party but to complain that Romania stopped Russia from installing an unknown pro-Russian into the Romanian presidency. pic.twitter.com/WtglMGtHp9— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 14, 2025