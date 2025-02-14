Видео Вице-президент США: ограничение свободы слова угрожает Европе больше, чем агрессия России

"Сколько раз нам еще приходится переживать эти ужасные неудачи, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новое русло?", - сказал он.

"Почему это вообще произошло? Это ужасная история, но ее мы слышали слишком много раз в Европе и, к сожалению, слишком много раз и в Соединенных Штатах. Проситель убежища, часто молодой человек в 20 лет, который уже известен полиции, врезается на автомобиле в толпу и разрушает общество", - продолжил Вэнс.

Защищая политические партии, выступающие против иммиграции, и их сторонников, он добавил: "Ни один избиратель на этом континенте не пошел к избирательным урнам, чтобы открыть ворота миллионам непроверенных иммигрантов".

"Но немецкая демократия, ни одна демократия - американская, немецкая или европейская - не выживет, если миллионы избирателей скажут, что их мысли и опасения, их усилия, их просьбы о льготах бесполезны или не уважаются", - отметил Вэнс.

Вэнс также коснулся предвыборных дебатов в Германии о том, что основным политическим партиям необходимо сохранить так называемый "файервол", чтобы не сотрудничать с популистской партией AfD.

Is this the US speaking or Russia?



Thank you for the lessons, Mr Vance, but if you speak of democracy while supporting Europe's far right, you have no legitimacy. #MSChttps://t.co/S8zBKDX7Mj — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 14, 2025