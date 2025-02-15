Трамп говорит, что хочет мира в Украине. Украинцев тревожит, как этот мир будет выглядеть

Этот пустынный пейзаж отражает застывшую неопределенность, в которой оказалась Украина.

Белый дом хочет прекратить войну, но одним взмахом руки этого не достичь.

«Если линия разграничения станет границей, страшно будет… боевые действия могут снова начаться в любой момент», — говорит Александр.

Обнаженное русло реки отделяет нас от оккупированной Россией территории. Вдали блестит на солнце Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Украине и Европе, находящаяся под контролем российских войск с 2022 года.

И Украина, и США стремятся к миру, но на этом их консенсус, похоже, заканчивается.

Видение Вашингтона и реалии на поле боя указывают на то, что Россия, вероятнее всего, сохранит захваченные ею украинские земли.

Украина стремится к весомым гарантиям безопасности, которые бы не позволили россиянам прорваться через Днепр.

В то же время Дональд Трамп не поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО, сосредоточив свое внимание на России.

Наблюдая и освещая борьбу Украины уже более трех лет, могу сказать, что это особенно тяжелый удар для страны.

Есть ощущение того, что ее предали. Обозреватели критикуют как президента Зеленского, так и новую внешнюю политику США — крупнейшего союзника Украины.