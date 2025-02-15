Малокатериновка находится всего в 15 км к северу от линии фронта в Запорожской области Украины. Местные жители задаются вопросом, как сложится их жизнь после возможного прекращения огня.
Трамп говорит, что хочет мира в Украине. Украинцев тревожит, как этот мир будет выглядеть
Это перевод статьи корреспондентов Би-би-си Джеймса Уотерхауса, оригинал на английском языке можно прочитать здесь
«У меня вообще нет планов на будущее, — говорит Александр Бежан, стоя рядом с пустым замерзшим загоном, где он раньше ловил рыбу, на берегу Днепра на юге Украины. — Если я просыпаюсь утром, это уже неплохо».
Малокатериновка находится всего в 15 км к северу от линии фронта в Запорожской области Украины.
Если президенту США Дональду Трампу удастся остановить войну в Украине, Малокатериновка хотела бы оказаться под контролем Украины.
Последний раз я посещал этот район в 2023 году, когда Украина начала долгожданное контрнаступление.
В то время украинцы мечтали о победе в этой войне. Они выиграли битву за Киев и освободили большие территории в других частях страны.
Но прошло полтора года, и громкие артиллерийские удары неподалеку свидетельствуют о провале этой операции и превосходстве российской армии.
Линия фронта здесь вообще не сдвинулась, но широкие речные просторы исчезли.
После подрыва оккупированной Россией Каховской ГЭС дно ее разрушенного водохранилища заросло кустарником и деревьями.
Этот пустынный пейзаж отражает застывшую неопределенность, в которой оказалась Украина.
Белый дом хочет прекратить войну, но одним взмахом руки этого не достичь.
«Если линия разграничения станет границей, страшно будет… боевые действия могут снова начаться в любой момент», — говорит Александр.
Обнаженное русло реки отделяет нас от оккупированной Россией территории. Вдали блестит на солнце Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Украине и Европе, находящаяся под контролем российских войск с 2022 года.
И Украина, и США стремятся к миру, но на этом их консенсус, похоже, заканчивается.
Видение Вашингтона и реалии на поле боя указывают на то, что Россия, вероятнее всего, сохранит захваченные ею украинские земли.
Украина стремится к весомым гарантиям безопасности, которые бы не позволили россиянам прорваться через Днепр.
В то же время Дональд Трамп не поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО, сосредоточив свое внимание на России.
Наблюдая и освещая борьбу Украины уже более трех лет, могу сказать, что это особенно тяжелый удар для страны.
Есть ощущение того, что ее предали. Обозреватели критикуют как президента Зеленского, так и новую внешнюю политику США — крупнейшего союзника Украины.
«Где будет граница, зависит не от нас, — говорит Александр. — Может, ничего и не получится, но вот Сеул ведь находится в 30 км от Северной Кореи, и они как-то живут и процветают».
Задача Малокатериновки — поиск новых перспектив — отражает будущее всей Украины.
И пока политики говорят о переговорах, украинцы продолжают сражаться и погибать.
Жители села собираются на похороны местного солдата, которого тоже звали Александр. Половина могил на кладбище — свежие.
Церемония длится не более 25 минут из-за угрозы артобстрела. Скорбящие вздрагивают, когда его товарищи дают оружейный салют.
«У меня нет надежды на прекращение огня», — говорит вдова Александра, Наталья, которая, тем не менее, была бы рада ошибиться.
«Они продолжают отправлять на фронт все больше и больше наших ребят. Если бы они только могли найти способ положить этому конец».
Вдоль реки проходит заброшенная железнодорожная линия, окруженная колючей проволокой.
«Это необходимо для того, чтобы российские агенты не устроили диверсию на путях», — объясняет Людмила Волик, которая всю жизнь прожила в Малокатериновке.
Раньше поезда ходили здесь до Крыма.
«Мы надеемся, что однажды здесь все восстановят, — оптимистично говорит 65-летний мужчина, — и что однажды мы поедем в наш Крым».
Однако через 11 лет российской оккупации полуострова такое трудно представить.
Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не примет никаких договоренностей без участия Киева, но верит ли Людмила в то, что он сможет добиться соглашения, которое защитит ее?
«Хотим верить», — отвечает она, глубоко вздохнув.
Если Дональд Трамп принесет в Украину мир, это воспримут с радостью.
Всем хочется ночей без воздушной тревоги и скорейшего возвращения домой солдат.
Но в нынешней ситуации любое облегчение быстро заглушат вопросы, на которые ответов пока нет, — как именно будет действовать прекращение огня и кто обеспечит его соблюдение.
Киев рассматривает это отсутствие конкретики как-то, за что еще можно побороться. Но проблема в том, что и Россия думает так же.
В подготовке материала принимали участие Светлана Либет, Тоби Лакхерст и Анна Черноус