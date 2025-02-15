Вице-президент США опроверг возможную отправку войск в Украину

Вице-президент США отверг возможность отправки американских войск в Украину. "Президент Трамп - величайший специалист по заключению сделок, и он принесет мир в регион, прекратив войну в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", - написал он в соцсети Х в пятницу, 14 февраля.

Таким образом Вэнс опроверг опубликованное ранее изданием The Wall Street Journal (WSJ) интервью с ним, в котором говорилось, что, если Россия откажется заключить мирное соглашение с Украиной с долгосрочными гарантиями для этой страны, США могут принять против Москвы новые санкции и даже отправить в Украину своих военнослужащих. "Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина", - привели журналисты слова Вэнса.