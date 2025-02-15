Юлия Навальная в Мюнхене: переговоры с Путиным бессмысленны

"Если вы решите вести переговоры с Путиным, просто помните: он будет лгать, он будет обманывать, он поменяет правила в последний момент и заставит играть в свою игру", - сказала Юлия Навальная.

"Есть только два возможных исхода любой сделки с Путиным. Если он останется у власти, он найдет способ нарушить соглашение. Если он потеряет власть, соглашение потеряет смысл", - охарактеризовала ситуацию Навальная.

Год назад, 16 февраля 2024 года, в российской колонии умер политик Алексей Навальный. Российская оппозиция и Юлия Навальная обвиняют в его убийстве российского диктатора Владимира Путина.

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