Видео Безопасно ли находиться на льду в Риге? Эксперт объясняет

Муниципальные полицейские измеряют толщину льда в так называемом "аппендиксе" на канале Юглас.

Это одно из самых популярных мест для подледной рыбалки в Риге, и, судя по следам в снегу, некоторые рыбаки уже сегодня выходили на лед, несмотря на запрет.

"На этой неделе, проводя мониторинг, мы выяснили, что толщина льда в водоемах составляет от пяти до восьми сантиметров. Это значит, что лед еще не достиг рекомендованных 10 сантиметров, при которых человеку относительно безопасно на нем находиться. В настоящее время действует запрет, и выход на лед запрещен", - рассказал Янис Скримс, представитель муниципальной полиции.

Этот запрет распространяется на все водоемы Риги. Однако есть и хорошие новости. Благодаря нескольким дням мороза без осадков, качество льда очень хорошее - он однородный и, скорее всего, будет таять медленно. Однако пока поверхность покрыта тонким слоем снега.