С приходом холодов начали замерзать водоемы, однако выходить на лед пока небезопасно, сообщает Рижская муниципальная полиция. Именно ее сотрудники проверяют толщину льда, и на данный момент следует еще немного подождать, прежде чем наслаждаться зимними развлечениями, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Безопасно ли находиться на льду в Риге? Эксперт объясняет
Муниципальные полицейские измеряют толщину льда в так называемом "аппендиксе" на канале Юглас.
Это одно из самых популярных мест для подледной рыбалки в Риге, и, судя по следам в снегу, некоторые рыбаки уже сегодня выходили на лед, несмотря на запрет.
"На этой неделе, проводя мониторинг, мы выяснили, что толщина льда в водоемах составляет от пяти до восьми сантиметров. Это значит, что лед еще не достиг рекомендованных 10 сантиметров, при которых человеку относительно безопасно на нем находиться. В настоящее время действует запрет, и выход на лед запрещен", - рассказал Янис Скримс, представитель муниципальной полиции.
Этот запрет распространяется на все водоемы Риги. Однако есть и хорошие новости. Благодаря нескольким дням мороза без осадков, качество льда очень хорошее - он однородный и, скорее всего, будет таять медленно. Однако пока поверхность покрыта тонким слоем снега.
"С учетом прогноза погоды, думаю, что уже с понедельника мы сможем внести изменения в распоряжение и открыть популярные среди рыбаков места, чтобы люди могли выходить на лед для рыбалки и других занятий", - дал прогноз Янис Скримс.
Тем не менее на эти выходные рижанам пока стоит оставить удочки и коньки в шкафу и выбрать более безопасные развлечения.
Жителям других регионов Латвии следует следить за указаниями местных властей. Янис Скримс подчеркивает, что слой снега на льду создает обманчивое впечатление, будто его толщина везде одинаковая, но это не так.
"В ближайшие дни мы будем проводить усиленный контроль, следить за состоянием льда и предотвращать выход на него как несовершеннолетних, так и взрослых. Если понадобится, будем реагировать и проводить профилактическую работу. Надеюсь, что до штрафов дело не дойдет, и люди проявят понимание", - заметил Скримс.
Штраф за выход на лед может составить до 100 евро. Спасательные службы призывают родителей поговорить с детьми и напомнить им, что нельзя выходить на лед без разрешения взрослых.
Сегодня, 14 февраля, на озере Велнезерс также были замечены любители зимних забав разных возрастов.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!