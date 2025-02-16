Мюнхен стал первым местом, где США начали обсуждать с Украиной и Европой план окончания войны России против Украины - и услышали ответ. Пока в общих чертах, но кое-что прояснилось. Репортаж DW.
Мюнхен для Владимира Зеленского - город, где в феврале 2022 года западные лидеры с тревогой обсуждали готовящееся нападение России на Украину. Тогда на Мюнхенской конференции по безопасности в это мало кто верил, как, впрочем, и в то, что Украина выстоит. Спустя три года главной темой форума стал план окончания войны с подачи нового президента США Дональда Трампа, взявшего курс на быстрые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Круг замыкается?
"Красная линия" Зеленского
По итогам первых двух дней вопрос - какой ценой возможен мир - остался без четкого ответа. Ценой отказа от стремления в НАТО и оккупированных Россией территорий, на чем настаивает Москва, и о чем заявил накануне Мюнхена новый глава Пентагона Пит Хегсет? Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс на эту тему говорил мало, а спецпосланник Трампа по Украине и России, отставной генерал Кит Келлог, тоже не смог сообщить конкретики помимо того, что Вашингтон хочет долгого и стабильного мира в Украине. Но план явно не готов, и украинский лидер собирается обсудить его в ходе своей ближайшей встречи с главой Белого дома, предположительно в Вашингтоне. Когда она состоится - неизвестно.
В Мюнхене Зеленский дал понять, что не согласен с ролью статиста в сценарии Трампа. "Украина никогда не примет сделки, заключенные за нашей спиной и без нашего участия", - сказал президент Украины 15 февраля. Зал гостиницы Bayrischer Hof, где проходит конференция, отреагировал аплодисментами. Депутат Европарламента от немецких либералов Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) назвала в интервью DW речь украинского президента "лучшей" из всех, которые она слышала. Особенно ей понравилась направленность на усиление обороноспособности Европы, в том числе призыв к созданию европейской армии на фоне ослабления связей с Соединенными Штатами.
Накануне Зеленский сказал, что пойдет на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным только после согласования позиций с США и Евросоюзом. Европейцы требуют место за будущим переговорным столом, но американцы не спешат их приглашать.
Условия участия в переговорах с Путиным - не единственная "красная линия" Зеленского, прочерченная им в столице Баварии. В Мюнхене президент Украины отказался подписывать проект соглашения о доступе Соединенных Штатов к залежам редких минералов. По данным американской прессы, Вашингтон якобы в обмен на продолжение помощи Киеву хочет получить доступ к половине таких запасов на украинской территории. Украина в принципе не против, но детали еще будут согласовывать.
Келлог не видит европейцев на переговорах
Во время нынешней Мюнхенской конференции впервые представитель действующей администрации США, а именно Келлог, посетил "Украинский ланч", организованный фондом бизнесмена Виктора Пинчука. Это мероприятие назвали в трамповской стилистике "Your country first - win with us" ("Твоя страна превыше всего - побеждай с нами").
О победе Украины Келлог не говорил, но заявил, что считает эффективной деятельность Трампа: "Мы сделали за последние 30 дней больше (для остановки войны. - Ред.), чем предыдущая администрация Байдена сделала за три года". Келлог заверил, что Украина будет вовлечена в мирные переговоры, при этом, по его мнению, можно обойтись и без европейцев. Это заявление вписалось в общую напряженную атмосферу Мюнхена после жесткой речи вице-президента Вэнса, в которой он подверг критике Европу за то, что он назвал ограничением демократии. Европейцы, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), резко возразили.
В ответ на вопрос корреспондента DW о том, будет ли Вашингтон настаивать на выборах президента в Украине в этом году, Келлог заявил, что решение о возможности их проведения должна принимать сама Украина. Хотя еще совсем недавно в интервью агентству Reuters, опубликованном 1 февраля, Келлог отмечал, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, вероятно, до конца года, особенно в случае достижения соглашения о прекращении огня с Россией в ближайшие месяцы.
Каких уступок США ждут от России
Хаотичность и непоследовательность заявлений американских представителей - одна из характерных черт нынешнего Мюнхена. Зеленский говорил об этом с плохо скрываемым раздражением. Президент Украины сказал, что, мол, в новой администрации Соединенных Штатов есть "разные голоса", и он "не уверен", что "все они на стороне" Украины. Кого он имел в виду, Зеленский не уточнил.
Если о возможных уступках Украины говорят все больше, то на какой компромисс Трамп хочет заставить пойти Россию - понятно меньше. Отвечая на вопрос в ходе записанной в Мюнхене дискуссии DW Conflict Zone, Келлог сказал, что, как и в случае Украины, это могут быть "территориальные уступки". В этом же контексте Келлог упомянул санкции, в том числе против "теневого флота", который, как считают на Западе, помогает Москве экспортировать нефть.
Каков главный итог Мюнхена для Украины? "Не стоит оставлять надежду, никто не отдал Украину России, - сказал в беседе с DW британский политолог Марк Галеотти. - Но ключевое на этой Мюнхенской конференции - обычно здесь говорят о единстве Запада, а в данном случае мы имеем дело с западной разобщенностью. Это не может быть хорошей новостью для Киева".
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