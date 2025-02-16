О победе Украины Келлог не говорил, но заявил, что считает эффективной деятельность Трампа: "Мы сделали за последние 30 дней больше (для остановки войны. - Ред.), чем предыдущая администрация Байдена сделала за три года". Келлог заверил, что Украина будет вовлечена в мирные переговоры, при этом, по его мнению, можно обойтись и без европейцев. Это заявление вписалось в общую напряженную атмосферу Мюнхена после жесткой речи вице-президента Вэнса, в которой он подверг критике Европу за то, что он назвал ограничением демократии. Европейцы, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), резко возразили.

В ответ на вопрос корреспондента DW о том, будет ли Вашингтон настаивать на выборах президента в Украине в этом году, Келлог заявил, что решение о возможности их проведения должна принимать сама Украина. Хотя еще совсем недавно в интервью агентству Reuters, опубликованном 1 февраля, Келлог отмечал, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, вероятно, до конца года, особенно в случае достижения соглашения о прекращении огня с Россией в ближайшие месяцы.

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