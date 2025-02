Во время нынешней Мюнхенской конференции впервые представитель действующей администрации США, а именно Келлог, посетил "Украинский ланч", организованный фондом бизнесмена Виктора Пинчука. Это мероприятие назвали в трамповской стилистике "Your country first - win with us" ("Твоя страна превыше всего - побеждай с нами").