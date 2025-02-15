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В Добельском крае перевернулся грузовик; погиб водитель

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Valsts policijas automašīna ar jauno trafarējumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju.
Valsts policijas automašīna ar jauno trafarējumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Фото: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу, 14 февраля, в Добельском крае в результате аварии погиб водитель грузовика, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла на 7-м километре дороги Добеле-Лестене-Тукумс. Грузовик Mercedes-Benz Arocs съехал с дороги и перевернулся. Водитель 1972 года рождения скончался на месте происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, в том числе девять аварий были с пострадавшими, один человек погиб.

Среди пострадавших было по одному пешеходу и велосипедисту.

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