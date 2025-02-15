Самый разыскиваемый преступник Европы, ранее инсценировавший собственную смерть, убит в Мексике

32-летний Эбенс был застрелен в четверг в Атиспане-де-Сарагоса, примерно в 25 километрах от Мехико.

Эксперты подтвердили личность Эбенса, сообщил представитель прокуратуры, пожелавший остаться анонимным, так как не был уполномочен говорить об этом деле.

Европол признал Эбенса одним из самых разыскиваемых беглых преступников Европы за контрабанду наркотиков из Бразилии в Нидерланды.

На сайте Европола указано, что в октябре 2020 года он был приговорен к более чем семи годам тюремного заключения.

Эбенс и его сообщники в 2014–2015 годах тайно переправили 400 килограммов кокаина, спрятав его в контейнерах с ананасами.

Чтобы избежать ареста, в октябре прошлого года он инсценировал свою смерть в мексиканском городе Кульякан – центре противостояния между двумя группировками картеля Синалоа.

Эбенса подозревали в связях с одной из этих группировок, однако никаких доказательств его гибели тогда найдено не было. Единственным подтверждением служило лишь заявление его подруги, утверждавшей, что опознала тело.

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