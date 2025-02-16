Снег и гололед затрудняют движение на дорогах во многих районах Латвии

Больше всего заснеженных участков главных дорог находится в Рижском районе, где затруднено движение по всем дорогам в радиусе не менее 30 - 70 километров от столицы.

В Земгале затруднено движение по всем главным дорогам, а на западе Латвии удовлетворительные условия для движения сохраняются только в центральной части Курземе - в районе Кулдиги и Салдуса.

В восточной части Латвии больше участков главных дорог, свободных от снега и гололеда.

Однако затруднено движение по всем шоссе в районе Резекне в радиусе 40-80 км, по нескольким главным дорогам в районе Гулбене, а также на участке Видземского шоссе, ближе к государственной границе.

В центральной и северной части Видземе затруднено движение только по региональным дорогам, согласно оперативной информации LVC.

В воскресенье утром на скользких участках работают 113 единиц зимней техники.

Водителей призывают ехать внимательно, выбирать соответствующую дорожному покрытию скорость передвижения, а также держать безопасную дистанцию. LVC напоминает, что и после обработки дорог реагентами обледенение может образоваться повторно.

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