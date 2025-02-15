Россия, вероятно, готовится к дальнейшей военной эскалации, и данные украинской разведки свидетельствуют о том, что Москва планирует летом этого года перебросить свои войска в Беларусь. С таким предупреждением в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также подчеркнул, что Россия продолжает усиливать свои вооруженные силы и наращивать численность военных.
По словам Зеленского, размещение российских войск в Беларуси, скорее всего, будет представлено как военные учения. Однако он напомнил, что ровно таким же образом Москва начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад.
"Пока неясно, против кого именно Россия планирует использовать наращиваемую военную мощь, - признал Зеленский. - Но в любом случае нет никаких признаков того, что Москва стремится к заключению мирного соглашения".
Президент Украины призвал западных союзников разработать стратегию на случай возможного нового нападения России.
"Европа должна действовать в интересах общего будущего, но для этого ей необходима собственная армия, - заявил Зеленский в ходе основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. - Нужно создать общеевропейские вооруженные силы".
"Я верю в Европу. И вам следует верить. И я призываю вас действовать - ради вас самих, ради Европы, ее народов, ваших народов, ваших домов, ваших детей и нашего общего будущего, - сказал он. - Чтобы достичь этого, Европа должна стать самодостаточной, объединенной, с общими силами - украинскими и европейскими".
В беседе с журналисткой CNN Кристиан Аманпур Зеленский подчеркнул, что Европа не может исключать вероятность отказа США от защиты континента в случае угрозы.
"Я действительно считаю, что время пришло", - заявил он, призвав создать европейские вооруженные силы.
Ожидания относительно исхода войны в Украине и ее влияния на безопасность Европы усилились после заявлений высокопоставленных американских чиновников о возможных переговорах с Россией о мире. Также было дано понять, что Украина не должна надеяться на членство в НАТО или на гарантированное присутствие американских войск в качестве фактора безопасности.
Хотя на этой неделе президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным договорился о скорой встрече для обсуждения возможного окончания войны, он заверил Зеленского, что Украина также будет участвовать в этих переговорах.
"Украина никогда не примет соглашений, заключенных за ее спиной, без ее участия, - подчеркнул Зеленский в Мюнхене. - Это правило должно распространяться и на всю Европу".
"Несколько дней назад президент Трамп рассказал мне о своем разговоре с Путиным. Ни разу он не упомянул, что Америка заинтересована в том, чтобы Европа села за стол переговоров. Это многое говорит", - добавил Зеленский, отметив, что времена, когда США поддерживали Европу просто потому, что всегда это делали, остались в прошлом.
Украинский лидер подчеркнул, что три года полномасштабной войны доказали необходимость создания объединенных европейских вооруженных сил.
"Пока мы ведем эту войну и закладываем фундамент для мира и безопасности, мы должны формировать европейские вооруженные силы", - сказал он.
Обращаясь к присутствующему в зале генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Зеленский подчеркнул, что речь идет не о замене Североатлантического альянса.
"Вопрос в том, чтобы вклад Европы в наше партнерство стал сопоставимым с американским", - пояснил он.
В пятницу Зеленский заявил, что перед переговорами с Россией Украина хочет получить гарантии безопасности.
За несколько часов до встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене Зеленский уточнил, что согласится на личную встречу с Путиным только после обсуждения совместного плана с Трампом.
По итогам 40-минутной встречи с Зеленским Вэнс заявил, что администрация Трампа хочет добиться прекращения войны.
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