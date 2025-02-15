В беседе с журналисткой CNN Кристиан Аманпур Зеленский подчеркнул, что Европа не может исключать вероятность отказа США от защиты континента в случае угрозы.

"Я действительно считаю, что время пришло", - заявил он, призвав создать европейские вооруженные силы.

Ожидания относительно исхода войны в Украине и ее влияния на безопасность Европы усилились после заявлений высокопоставленных американских чиновников о возможных переговорах с Россией о мире. Также было дано понять, что Украина не должна надеяться на членство в НАТО или на гарантированное присутствие американских войск в качестве фактора безопасности.

Хотя на этой неделе президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным договорился о скорой встрече для обсуждения возможного окончания войны, он заверил Зеленского, что Украина также будет участвовать в этих переговорах.

"Украина никогда не примет соглашений, заключенных за ее спиной, без ее участия, - подчеркнул Зеленский в Мюнхене. - Это правило должно распространяться и на всю Европу".

"Несколько дней назад президент Трамп рассказал мне о своем разговоре с Путиным. Ни разу он не упомянул, что Америка заинтересована в том, чтобы Европа села за стол переговоров. Это многое говорит", - добавил Зеленский, отметив, что времена, когда США поддерживали Европу просто потому, что всегда это делали, остались в прошлом.