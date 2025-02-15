В субботу, когда Сербия отмечала День государственности, на улицы Крагуевца вышли студенты и граждане со всей страны, требуя большей ответственности от правительства и проведения реформ.

Символом протестов стал флаг с изображением окровавленных отпечатков рук, который несла часть демонстрантов.

Крагуевац был выбран местом субботней демонстрации неслучайно: в 1835 году, когда Сербия еще входила в состав Османской империи, именно в этом городе была провозглашена новая конституция, направленная на ограничение власти тогдашнего правителя. Теперь этот день отмечается как День государственности.

Возглавляемое университетскими студентами протестное движение продолжает усиливать давление на правительство балканской страны, что уже привело к отставке нескольких высокопоставленных чиновников. В конце января в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

Крыша железнодорожного вокзала в Нови-Саде рухнула в ноябре, вскоре после завершения масштабных ремонтных работ. В результате трагедии погибли 15 человек. Этот инцидент вызвал волну возмущения среди граждан, обнажив системные проблемы коррупции и недостаточного контроля за строительными проектами в стране.

Блокада Крагуевца стала третьей крупной демонстрацией за последние недели. Ранее массовые протестные акции прошли в Белграде и Нови-Саде.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич в субботу организовал в городе Сремска-Митровица на севере страны митинг в поддержку своей партии и ее коалиции.

Ожидается, что в своей речи Вучич повторит традиционные националистические тезисы, утверждая, что Запад стремится силой сместить его с поста президента, что, по его словам, может привести к развалу страны.

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