ФОТО Ринкевич: "Хотим мира - должны готовиться к войне"

Как сообщил советник президента Латвии по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, стороны обсудили присутствие союзных войск НАТО в Латвии, а также боевую готовность и возможности альянса.

Президент Латвии высоко оценил постоянное присутствие союзных сил НАТО в регионе - как на суше, так и в Балтийском море и воздушном пространстве стран Балтии.

По его словам, очевидно, что Россия представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности.

"Готовность сил НАТО и их постоянное присутствие на восточном фланге имеют решающее значение для эффективного сдерживания. Хотим мира - должны готовиться к войне и учитывать все сценарии", - заявил Ринкевич.

С учетом того, что Каволи также возглавляет силы США в Европе, Ринкевич подчеркнул стратегическую важность присутствия американских войск на континенте.

По словам Дрегериса, в ходе встречи обе стороны также отметили необходимость продолжать военную поддержку Украины, тем самым укрепляя ее позиции в случае возможных мирных переговоров.

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