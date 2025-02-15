Об этом Зеленский заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопросы журналистов.

"Документ не защищает интересы Украины, и он должен быть доработан", - подчеркнул президент.

Президент Украины пояснил, что пока соглашение подписывается на уровне министров, он, как глава государства, несет ответственность за его качество.

"Я президент, и я влияю на содержание этого документа. Поэтому я не позволяю министрам подписывать его, поскольку он не готов. На мой взгляд, он не защищает наши интересы", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что для него особенно важно, чтобы вопрос инвестиций в Украину был юридически оформлен правильно.

"Это инвестиции, и, конечно, мы можем обсуждать доходы от них и их распределение. Но это все должно быть связано с гарантиями безопасности. Понимаете? А в предложенном документе я пока не вижу таких обязательств", - отметил Зеленский.

По информации источников, администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на месторождения редкоземельных металлов в обмен на военную помощь.

Однако Зеленский отказался подписывать этот документ, заявив, что он требует дополнительного изучения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!