На минувшей неделе в выступлениях кремлевских пропагандистов преобладал безраздельный восторг по поводу решения президента США Дональда Трампа закрыть Агентство международного развития США (USAID), в связи с которым ликуют авторитарные режимы по всему миру. Кроме того, воды на мельницу российской пропаганды подлили высказывания Трампа и его спецпосланника по вопросам Украины и России Кита Келлога о том, что еще в этом году должны состояться новые выборы президента Украины, несмотря на продолжающиеся в стране военные действия.
ВИДЕО ⟩ За занавесом: Кремль рад тенденциям изоляционизма США
Такие высказывания легитимизируют любимую мантру российского диктатора Владимира Путина о том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский - "ничто", его пребывание на посту незаконно и никакие мирные переговоры с ним вести нельзя.
Параллельно в обширных сюжетах рассказывалось о том, как хорошо власти управляют ситуацией в Курской области, где значительная часть территории занята украинскими военными, не исключая и фейковых новостей о "зверствах укранацистов" против мирного населения.
Замалчивание как идеология
Ни в одном из пропагандистских шоу не обсуждались внутриполитические проблемы России, а в новостях упоминалась повестка дня Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, встречи с отдельными группами общества, врученные награды, показывались сюжеты об открытии новых заводов или больниц. Но нигде не было заметно новостей или дискуссий по внутриполитическим проблемам, как будто их просто нет.
В ток-шоу "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" долго и широко обсуждались экономические проблемы Германии, Франции, а также США, но ни одна передача не была посвящена разбору российской экономики.
Только в большом вечернем выпуске воскресных новостей их ведущий Дмитрий Киселев рассказал, что российская экономика находится в отличном состоянии и ее прошлогодний рост (ВВП) составил 4%. Он сообщил, что Путин встретился с Мишустиным, и они обсудил, что нужно снижать инфляцию. Были показаны таблицы, свидетельствующие, что инфляция составляет 9,5%, а рост зарплат населения почти такой же. Так сказать, no worries, дорогие граждане.
При этом Киселев ни словом не обмолвился о подсчетах независимых экономистов, которые говорят о том, что в России инфляция давно превышает двузначную цифру, не привел прогнозы Международного валютного фонда, согласно которым в этом году рост ВВП упадет до 1,5%. Россиянам не нужно ничего знать и об угрожающей стагфляции, которая уже фактически началась и означает сочетание высокой инфляции с низким ростом и низким спросом.
В российских телепередачах не найти сведений о многочисленных банкротствах предпринимателей и трудностях частных получателей ипотечных кредитов, возникших в результате повышенных Центробанком РФ процентных ставок (21%). Кроме того, ни один "эксперт" не собирается обсуждать жилищный кризис в России. Оппозиционное СМИ "Новая газета" сообщает, что из-за повышенных ставок получатели ипотечных кредитов платят за квартиры в шесть раз больше по сравнению с их стоимостью.
Одна из самых больших проблем в российской экономике - нехватка рабочей силы, которая негативно сказывается на производстве. Поскольку это во многом связано с призывом работоспособных мужчин в армию и большой эмиграцией, эта проблема тоже заметается под ковер.
Цинично "прозвучало" и молчание одиозного пропагандиста Соловьева: он лицемерно посетовал на то, что украинские СМИ не говорят о количестве павших украинцев, но при этом промолчал и о том, сколько же павших на стороне русских.
Между тем, о наступлении украинцев в Курске сообщается, что оно провалилось, хотя это не соответствует действительности. Более того, официальные лица Киева подтверждают, что украинская армия начала наступления по нескольким направлениям в Курской области.
Естественно, россияне не стали тиражировать и новость о том, что по решению суда 4 февраля режиссер Женя Беркович была конвоирована в колонию для отбывания наказания по делу об "оправдании терроризма". Ноту трагического абсурда этому придает тот факт, что за поставленную в 2021 году пьесу "Финист, ясный сокол", в которой теперь усматривается оправдание терроризма, режиссеру были присуждены две "Золотые маски".
База ЦРУ и "пидарасов"
Ликование русских пропагандистов по поводу решения Трампа закрыть USAID было громким и восторженным. Еще бы, ведь в рамках этой программы помощь оказывалась взамен проведению демократических реформ и соблюдения прав человека. Это худший кошмар для любого авторитарного режима.
Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой заявил, что USAID "дестабилизировала все, что только можно дестабилизировать". Мол, именно эта программа финансирует незаконные госперевороты, в том числе на ее деньги были организованы беспорядки в Грузии. Луговой заявил, что USAID служит базой Центрального разведывательного управления (ЦРУ), на что Соловьев добавил: и "пидарасов".
Чтобы полностью дискредитировать USAID в глазах "простых" россиян, пропагандисты рассказали, какие сексуальные меньшинства в разных странах поддерживались этой программой. В частности, с возмущением заявили пропагандисты, USAIDS финансировала ЛГБТ-сообщество в Армении.
USAID в российском медиапространстве преподносится как финансист незаконных государственных переворотов и сексуальных меньшинств, но при этом не говорится и о том, что значительная часть бюджета USAID тратится на программы здравоохранения в развивающихся странах, например, на вакцинацию против полиомиелита в странах, где болезнь продолжает циркулировать, что способствует ограничению распространения вирусов, которые могут привести к пандемии. USAID играет важную роль и в борьбе с лихорадкой Эбола, а главное - в сокращении голода в мире.
Издание "Newsweek" сообщает, что авторитарные лидеры всех стран приветствуют это решение Трампа: и Путин, и венгерский премьер Виктор Орбан, и белорусский диктатор Александр Лукашенко, и лидеры Никарагуа и Ирана.
Решению Трампа, понятно, радуется и Китай, и в этом контексте обозреватель оппозиционного сетевого СМИ "The Moscow Times" Владимир Фролов отмечает, что "стратегия России довольно похожа: Трампу мы доверим сделать его работу - разрушить глобальную гегемонию США, сделав США лишь еще одной региональной силой. Им следовало бы сосредоточиться на Гренландии и Канаде и стоять в стороне от Украины... И тогда мы будем друзьями…".
Между тем, советник Трампа Илон Маск выступив в лучших традициях кремлевских пропагандистов: он распространил ложный видеоролик, в котором содержатся лживые утверждения о том, что USAID платил голливудским звездам, чтобы они посетили Украину.
Кремль "понимает" Трампа
Послание, переданное кремлевскими пропагандистами с цветами, таково: с Трампом можно говорить, с ним надо считаться, но он должен учитывать интересы России, и, похоже, он их учтет. "Если Трамп хочет, чтобы во время его президентства не появился залив имени товарища Сталина, он должен учитывать интересы великой России", - заявил Соловьев, сославшись на намерение Трампа в контексте поглощения Панамского канала переименовать Мексиканский залив в Залив США.
Пропагандисты обсуждали риторику Трампа, отмечая, что он не увлекается демократическими ценностями и правами человека, но при этом никак не критиковали это. Кремлевские идеологи вроде бы и несколько иронизировали над желанием Трампа "построить" мир с позиций силы, но все же можно было почувствовать, что русским такой подход понятен и не чужд.
Трампа называют прагматиком, у которого на первом месте интересы США, а это риторика, близкая россиянам, поскольку оправдывает их желание реализовать свои национальные интересы за счет других стран.
Научный сотрудник аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" Татьяна Становая отмечает, что в СМИ и за закрытыми дверями звучат спекуляции об усиленных контактах США и России в связи с Украиной. Одно из предложений - Путин и Трамп вскоре могут договориться о перемирии при условии, что Киев обязуется провести внеочередные выборы.
Становая считает, что с точки зрения Путина такой сценарий имеет определенную логику. Скорее всего, Путин ожидает, что избирательная кампания в таких условиях ослабит позиции Зеленского и приведет к политической дестабилизации и потере контроля. Таким образом, потенциальный исход выборов был бы выгоден Москве: это либо обострившиеся политические бои и возможные протесты, либо хрупкая победа нового президента.
Обозреватель полагает, что в России растет стремление дождаться дипломатического этапа в разрешении конфликта и возобновить наступательные операции, как только внутренняя ситуация в Украине станет более нестабильной. Иными словами, если переговоры с Трампом принесут результаты, это будет выгодно. А если не принесут, это может оказаться еще выгоднее: Россия впоследствии может усилить военное давление и вернуться к переговорам с гораздо более сильных позиций.
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