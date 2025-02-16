При этом Киселев ни словом не обмолвился о подсчетах независимых экономистов, которые говорят о том, что в России инфляция давно превышает двузначную цифру, не привел прогнозы Международного валютного фонда, согласно которым в этом году рост ВВП упадет до 1,5%. Россиянам не нужно ничего знать и об угрожающей стагфляции, которая уже фактически началась и означает сочетание высокой инфляции с низким ростом и низким спросом.

В российских телепередачах не найти сведений о многочисленных банкротствах предпринимателей и трудностях частных получателей ипотечных кредитов, возникших в результате повышенных Центробанком РФ процентных ставок (21%). Кроме того, ни один "эксперт" не собирается обсуждать жилищный кризис в России. Оппозиционное СМИ "Новая газета" сообщает, что из-за повышенных ставок получатели ипотечных кредитов платят за квартиры в шесть раз больше по сравнению с их стоимостью.

Одна из самых больших проблем в российской экономике - нехватка рабочей силы, которая негативно сказывается на производстве. Поскольку это во многом связано с призывом работоспособных мужчин в армию и большой эмиграцией, эта проблема тоже заметается под ковер.

Цинично "прозвучало" и молчание одиозного пропагандиста Соловьева: он лицемерно посетовал на то, что украинские СМИ не говорят о количестве павших украинцев, но при этом промолчал и о том, сколько же павших на стороне русских.