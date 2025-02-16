Фото Латвия и Лихтенштейн обсудили сотрудничество в создании трибунала по военным преступлениям РФ

Советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис сообщил, что во время встречи Ринкевич выразил готовность продолжать сотрудничество в международных организациях, включая вопрос о привлечении России и ее должностных лиц к ответственности за военные преступления.

Также Ринкевич выразил удовлетворение тесным сотрудничеством Латвии и Лихтенштейна в создании Специального трибунала. Президент подчеркнул, что принципы и механизмы создания трибунала должны быть приемлемыми для Украины.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие шаги и работу по созданию международного механизма компенсаций, включая внедрение Реестра ущерба, фиксирующего вред, причиненный Украине в результате российской агрессии.

Галерея: Встреча президента Латвии с наследным князем Лихтенштейна

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