Спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег.

В субботу, 15 февраля, VUGD в Риге и Лиепае получило несколько вызовов о том, что на льду водоемов находятся дети, подростки и взрослые. В большинстве случаев люди покидали лед еще до прибытия спасателей.

VUGD напоминает, что выходить на замерзшие водоемы пока опасно, так как ледяной покров формируется неравномерно - он может быть толще у берегов, но становиться тоньше по мере удаления от суши. Это создает у людей ложное ощущение прочности льда.

Спасательная служба призывает жителей быть ответственными, не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также не оставаться равнодушными, если они видят детей или подростков, катающихся по тонкому льду. В таких случаях их следует предупредить об опасности и настоять на том, чтобы они покинули лед. Родителям также рекомендуется обсудить этот вопрос со своими детьми.

Каждый, кто заметит людей, зашедших слишком далеко по льду или провалившихся в воду, должен немедленно вызвать спасателей по телефону 112.

Согласно статистике VUGD, с начала года спасатели уже участвовали в извлечении 11 погибших из водоемов.

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