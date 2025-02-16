"Госсекретарь подтвердил приверженность президента Трампа поиску конца конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов", - говорится в пресс-релизе на сайте Госдепартамента США.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 февраля, Трамп объявил, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Путиным, в ходе которого они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны России против Украины.

По сообщениям СМИ, представители США и России вскоре встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали предстоящих переговоров Трампа и Путина.

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