Госсекретарь США Марко Рубио вечером в субботу, 15 февраля, провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в продолжение недавнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
"Госсекретарь подтвердил приверженность президента Трампа поиску конца конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов", - говорится в пресс-релизе на сайте Госдепартамента США.
Ранее сообщалось, что в среду, 12 февраля, Трамп объявил, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Путиным, в ходе которого они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны России против Украины.
По сообщениям СМИ, представители США и России вскоре встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали предстоящих переговоров Трампа и Путина.
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