Российские власти создали новую секретную спецслужбу для убийств и диверсий в странах Запада. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 14 февраля, со ссылкой на собеседников в западных разведслужбах и анонимных чиновников.

Руководство и операции новой спецслужбы

Издание называет новую службу по-английски Department of Special Tasks, что дословно переводится как Департамент специальных задач. Но по-русски он известен по аббревиатуре ССД, пишет WSJ. По данным газеты, его создали в 2023 году, он расположен в штаб-квартире Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее - ГРУ) на улице Гризодубовой в Москве.

В ССД приняли ветеранов разведки, он перенял некоторые полномочия ФСБ, поглотил воинскую часть №29155, отвечавшую за диверсии по всему миру, а также центр подготовки сил специального назначения "Сенеж" в Подмосковье, пишет WSJ. По ее информации, ССД стоял за покушением на главу Rheinmetall Армина Паппергера, за посылками DHL с зажигательными устройствами, а также за пожаром на заводе Diehl в Берлине.