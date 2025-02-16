"Поток" претендует на награды в категориях "Лучший анимационный фильм" и "Лучший детский и семейный фильм".

В номинации "Лучший анимационный фильм" также номинированы "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" и "Дикий робот".

В свою очередь в категории "Лучший детский и семейный фильм" на награду претендуют также "Королевство Кенсуке", "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" и "Дикий робот".

Как сообщила представитель Национального киноцентра Кристине Матиса, в этом году на премию BAFTA, которая вручается с 1949 года, было заявлено 235 фильмов со всего мира, из них 80 вошли в шорт-листы в 25 категориях.

Церемония награждения состоится сегодня вечером в Лондоне.

Анимационный фильм "Поток" завоевал уже более 50 международных наград, в том числе премию Европейской киноакадемии и "Золотой глобус". "Поток" также номинирован на награду Американской киноакадемии "Оскар" в двух категориях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!