Фото, Видео В центре Риги свечами и цветами почтили годовщину смерти Алексея Навального

Видео: В Риги свечами и цветами почтили годовщину смерти Алексея Навального

Как наблюдал TVNET, мемориальный уголок был организован напротив посольства России. В нем размещены фотографии Навального, звучит музыка, собравшиеся оставляют различные плакаты.

Кроме того, был установлен микрофон, чтобы собравшиеся могли произнести речи.

Галерея: В Риги свечами и цветами почтили годовщину смерти Алексея Навального

Ранее сообщалось, что в годовщину смерти Навального - 16 февраля - у его могилы в Москве собрались несколько сотен человек.

Вдова Навального Юлия в опубликованном в воскресенье, 16 февраля, видеообращении призвала оппозицию продолжать борьбу за "свободную, мирную и прекрасную" Россию.

Видео: В Риги свечами и цветами почтили годовщину смерти Алексея Навального

Навальный был одним из самых известных противников тоталитарного режима Путина.

Он был задержан в январе 2021 года по возвращении из Германии, где проходил лечение после попытки отравления, организованной агентами ФСБ.

В феврале того же года он был приговорен к тюремному сроку в 2,5 года за якобы нарушение условий условного срока, пока он находился на лечении. В марте следующего года его приговорили еще к 9 годам заключения по обвинениям в "мошенничестве" и "неуважении к суду", а в августе 2023 года - к 19 годам за "экстремизм".

В конце декабря 2023 года Навального перевели в колонию особого режима. Там 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет он скончался при невыясненных обстоятельствах.

Оппозиция и международное сообщество считают, что его убил российский диктатор Владимир Путин.

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