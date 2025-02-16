Теперь в Латвии составлен календарь фамилий. Передача Латвийского телевидения 4. studija поинтересовалась, заинтересованы ли люди в том, чтобы отмечать день своей фамилии, сообщает портал lsm.lv.
Готовы ли жители Латвии отмечать День фамилии? Создан новый календарь
Автор календаря, Эдгар Спура, включил в него 1555 самых популярных фамилий из сотен тысяч существующих.
Идея создания календаря фамилий у автора появилась около пяти лет назад, когда он вспоминал семейные встречи в детстве.
"Я понял, что было бы здорово создать такой день, когда мы могли бы повторять эти мероприятия. Пришла мысль, что, возможно, и другим людям было бы интересно иметь день, который внесен в календарь, чтобы отмечать семейные праздники. Тогда я решил выяснить, сколько же фамилий существует в Латвии", - рассказал Спура.
В календаре представлены самые распространённые фамилии, данные о которых взяты из базы данных Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Конечно, места для всех фамилий не хватило, поэтому каждый день предложено отмечать от четырех до пяти фамилий, выбранных случайным образом.
Спура объяснил, что в календарь включены только те фамилии, которые встречаются у минимум 101 человека одного пола.
Представитель PMLP Мадара Пуке сообщила, что в Регистре физических лиц зарегистрировано около 300 000 фамилий. Сюда входят как одиночные фамилии, так и двойные, которые люди выбирают, например, при вступлении в брак.
"Наши данные показывают, что самые популярные фамилии - Иванов и Иванова. Далее следуют фамилии, тесно связанные с латвийской природой - Озолс, Озолиня, Лиепа", - рассказала Пуке.
Спура отметил, что из списка были исключены двойные фамилии. "Таким образом, в начале списка мы видим Ивановых, Калниньшей. Мы не разделяем фамилии по происхождению - это календарь, в котором фамилии упорядочены исключительно по распространенности", - сказал он.
Программа спросила людей, знают ли они об этом календаре и готовы ли отмечать еще один праздник в честь своей фамилии. Мнения разделились.
Инесе подчеркнула: "Отличная идея! У меня две фамилии. Что-то новое и интересное. Почему бы и нет?" Виктория также отметила, что это мог бы быть хороший семейный праздник.
А вот Гатис отнесся к идее скептически. По его мнению, праздников и так достаточно. Он также выразил беспокойство, что не все фамилии поместятся в календарь: "Мне кажется, фамилий очень много, хватит ли дней для всех? Кто-то останется за бортом и будет недоволен. А есть ли день для тех, чьих фамилий нет в списке?" – спросил он.
Программа выяснила, что в календаре действительно предусмотрен день не вошедших в список фамилий - 3 августа.
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