Готовы ли жители Латвии отмечать День фамилии? Создан новый календарь

"Наши данные показывают, что самые популярные фамилии - Иванов и Иванова. Далее следуют фамилии, тесно связанные с латвийской природой - Озолс, Озолиня, Лиепа", - рассказала Пуке.

Спура отметил, что из списка были исключены двойные фамилии. "Таким образом, в начале списка мы видим Ивановых, Калниньшей. Мы не разделяем фамилии по происхождению - это календарь, в котором фамилии упорядочены исключительно по распространенности", - сказал он.

Программа спросила людей, знают ли они об этом календаре и готовы ли отмечать еще один праздник в честь своей фамилии. Мнения разделились.

Инесе подчеркнула: "Отличная идея! У меня две фамилии. Что-то новое и интересное. Почему бы и нет?" Виктория также отметила, что это мог бы быть хороший семейный праздник.

А вот Гатис отнесся к идее скептически. По его мнению, праздников и так достаточно. Он также выразил беспокойство, что не все фамилии поместятся в календарь: "Мне кажется, фамилий очень много, хватит ли дней для всех? Кто-то останется за бортом и будет недоволен. А есть ли день для тех, чьих фамилий нет в списке?" – спросил он.

Программа выяснила, что в календаре действительно предусмотрен день не вошедших в список фамилий - 3 августа.

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