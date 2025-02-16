По словам Келлога, Россия должна согласиться на территориальные уступки, обязаться в дальнейшем воздерживаться от военных действий, а также сократить численность своих вооруженных сил.

Выступая на панели "Мир через силу - план для Украины", он подчеркнул, что складывающиеся военные альянсы России с Северной Кореей, Ираном и Китаем представляют серьезную угрозу и не должны укрепляться.

Келлог заявил, что необходимо разрушить эти связи, которые в нынешнем виде не существовали еще четыре года назад.

В дискуссии также приняли участие министры иностранных дел Великобритании, Польши и Украины, а также министр обороны Литвы.

Глава британского МИД напомнил, что Россия не раз нарушала Минские соглашения. Польский министр подчеркнул, что Варшава будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Представитель Литвы выразил сомнение в возможности достижения с Россией устойчивого мирного соглашения.

Хотя Келлог не уточнил, какие именно территории должна уступить Россия, он отметил, что необходимо усилить политическое давление на Москву, чтобы заставить ее принять тяжелые решения.

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