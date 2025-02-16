Врач предостерегает от бесконтрольного приема витаминов

По ее словам, многие люди принимают витаминные комплексы на постоянной основе в надежде укрепить иммунитет, защититься от сезонных инфекций или даже продлить жизнь.

Однако врач отмечает, что пациенты часто следуют рекламным обещаниям и советам из социальных сетей, не консультируясь с врачами или фармацевтами. В результате они употребляют слишком много витаминов и минералов, нанося тем самым вред своему здоровью.

Нередко оказывается, что человек одновременно принимает разные препараты, содержащие один и тот же витамин, например витамин D, что приводит к его передозировке. В таком случае эффект оказывается не только бесполезным, но и потенциально опасным.

Соболевская подчеркивает, что "правильный подход" заключается в том, чтобы восполнять только те витамины и минералы, которых действительно не хватает организму, а не употреблять различные добавки без необходимости.