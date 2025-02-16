Европрокуратура отказалась молчать о коррупционных расследованиях перед выборами

"Если расследование длится долго и, возможно, ведется обоснованно, это не значит, что нужно бесконечно "разрывать старую рану" и снова и снова говорить об одном и том же. Разве наша цель в этом? Наша цель - добиться ясности. Пока человек не осужден, действует презумпция невиновности, и мы должны это уважать", - заявил председатель правления LPS Гинтс Каминскис.

В качестве примера он привел недавнюю публикацию агентства LETA, в которой говорилось, что в валмиерском деле число фигурантов выросло с шести до восьми, включая мэра города Яниса Байкса.

"Вы, конечно, заметили, что снова подняли старое дело по Валмиере. Как это влияет на самоуправление сейчас и повлияет в будущем? Мы хотим избежать необоснованных интерпретаций, если у них нет достаточных оснований", - добавил Каминскис.

Если в валмиерском деле, по мнению LPS, нет прогресса, то в проекте по развитию инфраструктуры в поселке Эргеме (Валкский край) ситуация другая. В августе 2023 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало это дело в прокуратуру, а депутат Валкской думы и бывший мэр Вентс Армандс Крауклис подтвердил, что ему предъявлены обвинения.