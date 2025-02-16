8 февраля официально стартовал предвыборный агитационный период перед муниципальными выборами в Латвии, которые пройдут в начале июня. Незадолго до этого Латвийский союз самоуправлений (LPS) выступил с необычным заявлением: организация обратилась в Европейскую прокуратуру (EPPO) с просьбой "тщательно оценить обоснованность публичного распространения информации об уголовных делах, в которых фигурируют депутаты самоуправлений". Прокурор EPPO Гатис Доникс в интервью программе De Facto Латвийского телевидения признал, что подобные заявления можно расценивать как политическое давление, которому, однако, прокуратура не намерена поддаваться.
Европрокуратура отказалась молчать о коррупционных расследованиях перед выборами
Это уже не первый раз, когда LPS вмешивается в обсуждение уголовных дел, связанных с использованием европейских фондов в латвийских регионах. Ранее организация уже предлагала рассмотреть возможность закрытия таких расследований.
С конца 2022 года в рамках расследований, начатых Европейской прокуратурой, латвийские правоохранительные органы провели обыски в ряде местных самоуправлений. Дела связаны с возможным мошенничеством при освоении средств ЕС и госбюджета в проектах по развитию индустриальных территорий.
Наибольший резонанс вызвали случаи в Ливаны, Валмиере и Валке, где среди подозреваемых оказались и депутаты местных самоуправлений.
Летом 2024 года LPS направил открытое письмо в Европейскую прокуратуру и другие европейские институты с просьбой пересмотреть возможность прекращения расследований. В организации заявили, что нет никаких признаков того, что чиновники извлекли личную выгоду, требовали взятки или искусственно завышали строительные расходы.
Не дождавшись ответа, на прошлой неделе LPS сделал следующий шаг: сославшись на начало предвыборной кампании, организация призвала EPPO воздержаться от публикации новых данных по этим делам в СМИ. В качестве аргумента LPS указал на то, что в расследованиях фигурируют депутаты, которые баллотируются на предстоящих выборах, а распространение информации может нанести непоправимый ущерб их репутации и поставить под угрозу их политическую карьеру.
"Если расследование длится долго и, возможно, ведется обоснованно, это не значит, что нужно бесконечно "разрывать старую рану" и снова и снова говорить об одном и том же. Разве наша цель в этом? Наша цель - добиться ясности. Пока человек не осужден, действует презумпция невиновности, и мы должны это уважать", - заявил председатель правления LPS Гинтс Каминскис.
В качестве примера он привел недавнюю публикацию агентства LETA, в которой говорилось, что в валмиерском деле число фигурантов выросло с шести до восьми, включая мэра города Яниса Байкса.
"Вы, конечно, заметили, что снова подняли старое дело по Валмиере. Как это влияет на самоуправление сейчас и повлияет в будущем? Мы хотим избежать необоснованных интерпретаций, если у них нет достаточных оснований", - добавил Каминскис.
Если в валмиерском деле, по мнению LPS, нет прогресса, то в проекте по развитию инфраструктуры в поселке Эргеме (Валкский край) ситуация другая. В августе 2023 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало это дело в прокуратуру, а депутат Валкской думы и бывший мэр Вентс Армандс Крауклис подтвердил, что ему предъявлены обвинения.
Тем не менее Крауклис поддерживает позицию LPS: "Самоуправления советуются друг с другом, и наша уверенность однозначна: на основе тех материалов, которые нам доступны, там нет состава преступления. Там даже не было попытки его совершить. Все это выглядит скорее как чье-то стремление набрать политические очки, чем как реальная борьба за справедливость".
До сих пор Европейская прокуратура не комментировала инициативы LPS, однако Гатис Доникс в интервью De Facto признал, что эти обращения можно расценивать как политическое давление.
"Мы получили несколько писем от Латвийского союза самоуправлений. Однако LPS не является участником уголовного процесса. Из содержания этих обращений видно, что они фактически пытаются диктовать нам, как вести расследование, какие нормы и принципы учитывать, особенно в предвыборный период. В демократическом государстве это недопустимо", - подчеркнул Доникс.
Министр регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство"), в партию которой входит и мэр Валмиеры Янис Байкс, пока не заняла однозначную позицию по этому вопросу, но видит компромиссный вариант.
"Должен быть баланс между презумпцией невиновности - пока человек не осужден, он невиновен - и тем, что если он баллотируется в депутаты, то несет ответственность перед избирателями. Люди имеют право знать всю информацию, чтобы оценить возможные репутационные риски. Избиратели достаточно разумны, и если информация представлена объективно, без догадок, они смогут сделать правильный выбор", - отметила Берзиня.
Доникс добавил, что Европейская прокуратура будет публиковать новые данные по делу, если это будет отвечать интересам общества.
Он также подчеркнул, что у LPS сейчас недостаточно информации, чтобы делать однозначные выводы о том, что уголовные дела следует закрыть.
"В данный момент в большинстве этих дел мы собрали достаточное количество доказательств, которые, по нашему мнению, должны быть рассмотрены в суде. Окончательное решение останется за судом", - резюмировал прокурор.
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