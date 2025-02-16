После дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности Европе необходимо сформулировать новую концепцию, четко определяющую, в каких вопросах страны могут действовать самостоятельно, а когда необходимо следовать общим европейским правилам. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал политолог и историк Карлис Даукштс.
Политолог: Европе нужна новая философия безопасности
По его словам, проблема единой линии ЕС остается нерешенной, что подтверждает, в частности, поведение Венгрии и Словакии, в частности недавние действия премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Эксперт также упомянул влияние миллиардера Илона Маска на политику Германии и "поддержку правых сил из США, которая неприемлема для демократической структуры Германии".
Отвечая на вопрос, поможет ли новая философия Латвии адаптироваться к изменяющимся реалиям, в которых больше нельзя полностью полагаться на гарантии безопасности со стороны США, Даукштс признал, что это один из самых противоречивых вопросов.
"Тут присутствует немалый цинизм, - отметил он. - Демонстрируя приверженность США и президенту Дональду Трампу, можно укрепить отношения с этим государством. Однако у малых восточноевропейских стран таких гарантов почти нет, что делает ситуацию сложной и двусмысленной".
Политолог считает, что контуры новой системы уже видны. В частности, он выделил сотрудничество Швеции, Финляндии, стран Балтии и Польши, а также возможную роль Украины в обеспечении безопасности региона.
При этом, по его мнению, Запад не всегда понимает исторический опыт Восточной Европы в отношениях с Россией и часто переоценивает свое благополучие.
"Западные страны не всегда готовы поддерживать Восточную Европу не только на уровне риторики, но и на экзистенциальном уровне", - подчеркнул он.
Даукштс также отметил, что США постепенно дистанцируются от НАТО, изначально ориентированного на трансатлантическое партнерство.
"Заявления Трампа о снижении вовлеченности в дела Европы уже привели к серьезному геополитическому сдвигу", - подчеркнул он.
По его словам, Трамп сейчас реализует модель многополярного мира, о которой ранее говорили Китай и Россия.
По мнению Даукштса, сложно предсказать, как заявления на Мюнхенской конференции повлияют на мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку ситуация остается неопределенной.
"Есть множество сигналов о том, что между командами Трампа и Путина продолжаются закулисные переговоры", - отметил он.
Особое внимание эксперт обратил на растущий интерес Китая к этим переговорам.
"Пока неизвестно, насколько далеко президент Си Цзиньпин и его команда готовы зайти в этом процессе", - подчеркнул он.
Даукштс назвал "серьезным ударом по внешней политике Европы" заявление специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога о том, что Европа не будет вовлечена в переговорный процесс.
"Неясно даже, будет ли за столом переговоров сама Украина", - добавил он.
По его словам, внезапно появилось новое формулирование, согласно которому США будут лишь посредником в переговорах между Россией и Украиной.
"Пока неизвестно, как именно это будет реализовано", - отметил политолог.
По мнению Даукштса, сейчас для Европы наступает "момент истины".
"Мы наблюдаем хаотичную и противоречивую политическую риторику, которую каждая сторона интерпретирует в свою пользу", - подчеркнул он.
Он скептически оценивает перспективы инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, который собирается провести встречу с лидерами ЕС для обсуждения вопросов безопасности.
"Разногласия между Германией и Францией будут особенно ярко проявляться. Франция начинает возвращать себе ведущую роль", - считает Даукштс.
По его мнению, Европе придется пересмотреть свою роль в системе безопасности, вплоть до выхода из Трансатлантического альянса.
"Макрон остается единственным, кто обладает ядерным оружием в ЕС. Сейчас он в одиночку пытается защитить Европу, при поддержке Британии", - отметил эксперт.
В 2025 году конференция проводится в 61-й раз. В ней участвуют более 450 высокопоставленных лиц со всего мира, включая глав государств, министров, представителей международных организаций, стратегических отраслей, СМИ, научных кругов и гражданского общества.
Главная цель конференции - обсуждение глобальных вызовов в сфере безопасности.
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