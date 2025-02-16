Политолог: Европе нужна новая философия безопасности

"Западные страны не всегда готовы поддерживать Восточную Европу не только на уровне риторики, но и на экзистенциальном уровне", - подчеркнул он.

Даукштс также отметил, что США постепенно дистанцируются от НАТО, изначально ориентированного на трансатлантическое партнерство.

"Заявления Трампа о снижении вовлеченности в дела Европы уже привели к серьезному геополитическому сдвигу", - подчеркнул он.

По его словам, Трамп сейчас реализует модель многополярного мира, о которой ранее говорили Китай и Россия.

По мнению Даукштса, сложно предсказать, как заявления на Мюнхенской конференции повлияют на мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку ситуация остается неопределенной.

"Есть множество сигналов о том, что между командами Трампа и Путина продолжаются закулисные переговоры", - отметил он.

Особое внимание эксперт обратил на растущий интерес Китая к этим переговорам.

"Пока неизвестно, насколько далеко президент Си Цзиньпин и его команда готовы зайти в этом процессе", - подчеркнул он.

Даукштс назвал "серьезным ударом по внешней политике Европы" заявление специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога о том, что Европа не будет вовлечена в переговорный процесс.

"Неясно даже, будет ли за столом переговоров сама Украина", - добавил он.

По его словам, внезапно появилось новое формулирование, согласно которому США будут лишь посредником в переговорах между Россией и Украиной.