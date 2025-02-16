Латвийские легионеры, которые во время Второй мировой войны были мобилизованы в ряды армии нацистской Германии, использовали в качестве знака отличия красно-бело-красный щит. Этот символ теперь стал предметом спора между Службой государственной безопасности (VDD) и самоуправлением Огре. VDD выступает против того, чтобы на памятнике полковнику и легионеру Вилису Янумсу был изображен этот знак, так как он может противоречить латвийскому законодательству. Однако Огрская дума не согласна с таким толкованием и намерена обратиться в парламент, чтобы получить четкое разъяснение: является ли этот символ нацистской атрибутикой или нет. Об этом сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.