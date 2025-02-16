Латвийские легионеры, которые во время Второй мировой войны были мобилизованы в ряды армии нацистской Германии, использовали в качестве знака отличия красно-бело-красный щит. Этот символ теперь стал предметом спора между Службой государственной безопасности (VDD) и самоуправлением Огре. VDD выступает против того, чтобы на памятнике полковнику и легионеру Вилису Янумсу был изображен этот знак, так как он может противоречить латвийскому законодательству. Однако Огрская дума не согласна с таким толкованием и намерена обратиться в парламент, чтобы получить четкое разъяснение: является ли этот символ нацистской атрибутикой или нет. Об этом сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
ВИДЕО ⟩ Огрская дума и спецслужбы не могут согласовать памятник солдату Латышского легиона СС
С лета прошлого года на Площади Независимости в Огре ведутся строительные работы. 4 мая здесь планируется открыть масштабный ансамбль памятников, который отразит ключевые события в борьбе Латвии за независимость, а также увековечит память выдающихся уроженцев края и кавалеров ордена Лачплесиса.
Работы по созданию статуй ведет скульптор Валтс Барканс. 15 фигур уже готовы, и мастер надеется завершить остальные к концу февраля.
Однако установка памятников требует согласования с Консультативным советом по вопросам монументального искусства, куда входят представители министерств и других государственных учреждений.
В сентябре прошлого года самоуправление Огре представило свой проект Совету, но он вызвал жесткую критику с разных сторон:
- историки не поняли, почему выбраны именно эти личности,
- специалисты по безопасности не одобрили некоторые символы,
- Центр государственного языка раскритиковал оформление надписей.
Наибольшие разногласия вызвал образ Вилиса Янумса - полковника латвийской армии и солдата Латышского добровольческого легиона СС.
По латвийскому закону запрещено публично демонстрировать униформу армий тоталитарных режимов, в том числе немецкую военную форму периода Второй мировой войны.
Консультативный совет потребовал согласовать облик Янумса с Музеем оккупации, Министерством обороны и Службой государственной безопасности (VDD).
После внесенных изменений его одели в форму латвийской армии, но оставили красно-бело-красный щит на рукаве, который использовали легионеры.
VDD сочло это недопустимым.
На заседании Совета представитель VDD Эрик Цинкус заявил:
"Если Огрская дума настаивает, что это стилизованная военная форма, но при этом на ней есть легионерский шеврон, то это исторически неверно. Если же это действительно форма латышского легиона, то ее нельзя экспонировать, так как это запрещает закон".
В феврале состоялась новая встреча сторон. Теперь Янумсу придали облик латвийского военного, а щит перенесли с рукава на постамент под статуей.
Однако и такой вариант не устроил VDD.
Кто такой Вилис Янумс?
Янумс - заметная фигура в военной истории Латвии.
- Участвовал в Первой мировой войне и Войне за независимость Латвии.
- Кавалер ордена Трех звезд.
- Во время Второй мировой войны служил в Латышском добровольческом легионе СС.
- В конце войны увел свой отряд из Берлина, чтобы избежать участия в его обороне.
- Сдался войскам США, спасая солдат от попадания в советский плен.
- После войны основал организацию Daugavas Vanagi, оказывавшую помощь бывшим военнослужащим и их семьям.
Историк Карлис Дамбитис (Музей оккупации Латвии) отмечает, что оценка Янумса неоднозначна:
"Мы должны задаться вопросом: как он попал в армию Германии? Был ли он мобилизован или вступил добровольно? Если добровольно, то был ли он обычным солдатом или играл организующую роль? Сегодня это называется коллаборационизмом".
Янумса призвали в легион только в 1943 году, но до этого он работал в Главном управлении полиции, что может трактоваться как сотрудничество с оккупационной властью.
Мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение) считает, что этот памятник важен:
"Мы должны поднимать боевой дух народа и напоминать, что мы сопротивлялись оккупации".
На замечание, что в биографии Янумса есть моменты, которые можно трактовать как коллаборационизм, он ответил:
"В Латвии до сих пор нет закона о коллаборационизме".
По закону, принятому в 2022 году, запрещены памятники, прославляющие нацистский или советский режим.
Однако конкретные символы в законе не прописаны.
Арвилс Ашераденс, министр финансов и бывший глава Комиссии по образованию, культуре и науке, считает, что решение должно принимать специальная комиссия.
Ритварс Янсонс, бывший зампред этой комиссии и нынешний замдиректора Музея истории Огре, предлагает вынести этот вопрос на обсуждение Сейма.
Огрская дума обратится в парламент для разъяснения, является ли этот символ запрещенной нацистской атрибутикой.
VDD все еще настаивает, что он подпадает под закон о запрете прославления тоталитарных режимов.
Тем временем, открытие памятника назначено на 4 мая, но если решение не будет принято, щита на нем не будет.
Мэр Огре Хелманис заявил:
"Мы установим памятник, но пока без символа. Щит появится, когда мы получим официальное одобрение".
На постаменте также разместят эмблему Daugavas Vanagi и символ Национальных вооруженных сил Латвии.
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