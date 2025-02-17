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ВИДЕО Человек с пестрой биографией держит дома 12 больших собак и угрожает соседям

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В эстонской деревне Хольдре волости Тырва прямо у подножия замка Хольдре живет человек, который любит собак. У него их 12. И хотя собаки довольно опасные и большие, что вызывает беспокойство у защитников животных, хозяин не готов с ними расстаться, поскольку считает их своими детьми. В ситуации разбиралась репортер Kuuuurija Трийн Рооз.

Две защитницы животных, Силья и Элле, живут в Каркси-Нуйа, но сегодня они приехали в Хольдре, так как переживают за собак местного жителя Меэлиса.

"Здесь живет человек, который держит сразу много крупных собак. Мы были тут и раньше, собаки были на цепи. Поскольку хозяин стал нам угрожать, мы просто ушли. Я в письменном виде известила Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, попросила их приехать с проверкой", - рассказала член Эстонского общества защиты животных Элле.

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