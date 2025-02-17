ВИДЕО Человек с пестрой биографией держит дома 12 больших собак и угрожает соседям

Две защитницы животных, Силья и Элле, живут в Каркси-Нуйа, но сегодня они приехали в Хольдре , так как переживают за собак местного жителя Меэлиса.

"Здесь живет человек, который держит сразу много крупных собак. Мы были тут и раньше, собаки были на цепи. Поскольку хозяин стал нам угрожать, мы просто ушли. Я в письменном виде известила Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, попросила их приехать с проверкой", - рассказала член Эстонского общества защиты животных Элле.