"Конец эпохи". Пять выводов Мюнхенской конференции по безопасности, которая "войдет в историю"

На понедельник в Париже уже назначена экстренная встреча нескольких европейских лидеров, намеревающихся обсудить ответные меры ЕС — и прежде всего способы укрепить свою собственную решимость и максимально эффективно мобилизовать доступные ресурсы.

По словам Лиз Дюсет, многие делегаты Мюнхенской конференции признавались ей, что в этом году у них «просто голова идет кругом» от количества идей по прекращению войны в Украине и другим важным вопросам, исходящих от команды президента Трампа — в том числе и идей совершенно взаимоисключающих.

Для Европы этот момент станет определяющим, прогнозирует Дюсет:

«Отношения с Вашингтоном необходимо выстраивать по новой, и как можно быстрее, — уверена она. — Слишком многое поставлено на карту».

Фото: Reuters

А корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер пишет, что из Мюнхенской конференции этого года нужно вынести пять главных уроков.

1. Эпоха международных отношений в прежнем виде завершена.

В Европе больше нет сложившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности. Америка всё так же входит в НАТО, но автоматически рассчитывать на то, что в случае внешнего нападения США придут ей на помощь, Европа больше не может.

2. Политика большей части мирового сообщества в отношении Украины кардинально пересмотрена.