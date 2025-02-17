Bloomberg: администрация Трампа хочет добиться перемирия в Украине до Пасхи

Однако некоторые западные чиновники считают, что такой темп слишком амбициозен и нереален, даже если представители США и России в ближайшие дни начнут консультации в Саудовской Аравии, чтобы подготовиться к переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина. Один из хорошо проинформированных источников считает, что наиболее вероятный срок заключения перемирия в войне России против Украины - конец года.

Ранее высокопоставленные украинские и западные чиновники в комментариях Financial Times также предположили, что Путин и Трамп попытаются достичь соглашения о прекращении огня в Украине в апреле или мае - перед Пасхой или 9 мая. "Путин захочет заключить соглашение в такой важный день", - сказал один из украинских чиновников.

Принимая во внимание предстоящие переговоры, страны Европы работают над новым пакетом военной помощи для Украины, сообщает Bloomberg. В то же время конкретные планы по поддержке не будут объявлены до 23 февраля 2025 года, когда в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы, чтобы "не вызвать противоречий перед голосованием".

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