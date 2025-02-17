Снег и гололед затрудняют движение по дорогам по всей стране

Для улучшения условия передвижения в работы по содержанию дорог вовлечено 133 единицы зимней техники.

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Осложнены условия передвижения по главным автодорогам: на Таллиннском шоссе (А9), на Видземском шоссе, Валмиерском шоссе, Рижских окружных дорогах, Даугавпилсском шоссе (А6), Бауском шоссе, Елгавском шоссе, участке Лиепайского шоссе (А9) от Риги до Калвене, на Вентспилсском шоссе (А10), на Резекненском шоссе (А12), на дороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13), Даугавпилсской окружной дороге (А14), Резекненской окружной дороге (А15), а также на региональной автодороге Тинужи - Кокнесе (Р80).

На региональных автодорогах движение затруднено по всей Латвии.

Водителей призывают считаться с погодными условиями, планировать дополнительное время в пути, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и безопасную дистанцию.

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