Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов позволить Европе приобретать произведенное в США оружие, чтобы передать его Украине, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Трамп разрешит Европе закупать американское оружие для Украины
Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие даже в случае, если США прекратят государству военную поддержку, так как Трамп пытается договориться об окончании продолжающейся три года войны, указывает Bloomberg.
Государственный департамент США обратился к правительствам европейских стран с просьбой предоставить более подробную информацию об оружии, миротворческих силах и мерах безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках гарантий безопасности для прекращения войны с Россией.
В письме, в котором США просят европейские страны подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины, они также спрашивают союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации таких мер.
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