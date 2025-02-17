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Трамп разрешит Европе закупать американское оружие для Украины

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: AP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов позволить Европе приобретать произведенное в США оружие, чтобы передать его Украине, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие даже в случае, если США прекратят государству военную поддержку, так как Трамп пытается договориться об окончании продолжающейся три года войны, указывает Bloomberg.

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Государственный департамент США обратился к правительствам европейских стран с просьбой предоставить более подробную информацию об оружии, миротворческих силах и мерах безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках гарантий безопасности для прекращения войны с Россией.

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В письме, в котором США просят европейские страны подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины, они также спрашивают союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации таких мер.

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