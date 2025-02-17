Вопросы гражданской обороны в Латвии решаются непростительно медленно, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Ринкевич раскритиковал скорость решения вопросов гражданской обороны в Латвии
Комментируя выводы Мюнхенской конференции по безопасности, президент сказал, что Латвии предстоит проделать большую работу.
Он подчеркнул, что расходы на оборону нужно увеличивать, причем не просто как абстрактный процент, а как реальную возможность. "Люди, которые думают, как помочь государству, если позволяет здоровье, могут вступить в ряды Земессардзе или на курсы солдат запаса", - сказал Ринкевич.
Он считает, что вопросы гражданской обороны продвигаются непростительно медленно - планирование и действия государства медленны, местные власти также ждут указаний.
Президент добавил, что государственному управлению придется многое переосмыслить и стать гораздо более мобилизованным. "Мы до сих пор занимаемся точками и запятыми. Различные процедуры в сфере закупок, особенно в оборонной сфере, может быть, не такие длинные и ужасные, но все еще ужасные, потому что между принятием решения и его исполнением проходит непростительно много времени", - сказал президент.
Говоря о Мюнхенской конференции в более широком смысле, президент сказал, что временами ему казалось, что это были две разные конференции. Одна - публичная, с очень резкими заявлениями и жаркими дискуссиями между собой, а другая - закулисная, с гораздо более сдержанным тоном.
Президент подчеркнул, что политика определяется не только тем, как друг другу "красиво" говорить или аргументировать, но и тем, что делается.
Отвечая на вопрос, можем ли мы по-прежнему быть уверены в тесном сотрудничестве с США, президент заверил, что можем. "США готовы к тесному сотрудничеству, но Европе придется тратить гораздо больше средств на свою оборону и свои возможности", - сказал он.
Если бы средние расходы на оборону в Европе составляли 3,5%, а не 1,9%, была бы совсем другая риторика, совсем другая дискуссия, сказал Ринкевич.
"Давайте не будем обвинять США в нашей собственной неспособности", - сказал президент.
Ринкевич считает, что к предстоящему саммиту НАТО в Гааге нужно подготовить решения, согласно которым Европа будет выделять на оборону от 3 % до 3,5 %. Во-вторых, необходимо подготовить решение о мобилизации европейской оборонной промышленности, что невозможно без четкого финансового плана. В-третьих, долгосрочный пакет поддержки Украины, как в области безопасности, так и в экономической сфере, в дополнение к тому, что мы уже делаем.
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