Ринкевич раскритиковал скорость решения вопросов гражданской обороны в Латвии

Комментируя выводы Мюнхенской конференции по безопасности, президент сказал, что Латвии предстоит проделать большую работу.

Он подчеркнул, что расходы на оборону нужно увеличивать, причем не просто как абстрактный процент, а как реальную возможность. "Люди, которые думают, как помочь государству, если позволяет здоровье, могут вступить в ряды Земессардзе или на курсы солдат запаса", - сказал Ринкевич.

Он считает, что вопросы гражданской обороны продвигаются непростительно медленно - планирование и действия государства медленны, местные власти также ждут указаний.

Президент добавил, что государственному управлению придется многое переосмыслить и стать гораздо более мобилизованным. "Мы до сих пор занимаемся точками и запятыми. Различные процедуры в сфере закупок, особенно в оборонной сфере, может быть, не такие длинные и ужасные, но все еще ужасные, потому что между принятием решения и его исполнением проходит непростительно много времени", - сказал президент.