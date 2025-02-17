Атака дронов вывела из эксплуатации станцию Каспийского трубопроводного консорциума

В результате атаки беспилотников выведена из эксплуатации крупнейшая на территории РФ нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который Казахстан экспортирует нефть в Европу и США. НПС "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани пострадала от удара семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, заявил в понедельник, 17 февраля, консорциум.

"Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - отметили в компании. По этим данным, пострадавших среди персонала НПС нет. "Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором", - указывается далее.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о масштабной атаке с применением дронов и ракеты со стороны Украины. За минувшую ночь было уничтожено 90 беспилотников, в том числе, 38 - над акваторией Азовского моря, 24 - над территорией Краснодарского края, 15 - над аннексированным Крымом, 7 - над акваторией Черного моря, по 2 - над территориями Курской и Ростовской областей, а также по одному - над территориями Брянской и Белгородской области, утверждает российское ведомство в Telegram.