В результате атаки беспилотников выведена из строя крупнейшая на территории РФ нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума, через который Казахстан экспортирует нефть в Европу.
Атака дронов вывела из эксплуатации станцию Каспийского трубопроводного консорциума
В результате атаки беспилотников выведена из эксплуатации крупнейшая на территории РФ нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который Казахстан экспортирует нефть в Европу и США. НПС "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани пострадала от удара семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, заявил в понедельник, 17 февраля, консорциум.
"Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - отметили в компании. По этим данным, пострадавших среди персонала НПС нет. "Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором", - указывается далее.
РФ атаковали 90 украинских беспилотников и ракета
В тот же день Минобороны РФ сообщило о масштабной атаке с применением дронов и ракеты со стороны Украины. За минувшую ночь было уничтожено 90 беспилотников, в том числе, 38 - над акваторией Азовского моря, 24 - над территорией Краснодарского края, 15 - над аннексированным Крымом, 7 - над акваторией Черного моря, по 2 - над территориями Курской и Ростовской областей, а также по одному - над территориями Брянской и Белгородской области, утверждает российское ведомство в Telegram.
Кроме того, в Минобороны РФ заявили об уничтожении над акваторией Азовского моря управляемой ракеты "Нептун-МД".
Возможная атака на Ильинский НПЗ
В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что "в результате падения обломков в поселке Ильском Северского района" повреждены 12 домов и пострадал один человек. В большинстве домов выбиты окна, раненой женщине оказана первая медицинская помощь, указал он.
По данным Telegram-канала Mash, атака беспилотников была совершена в станице Северской возле Ильинского нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание. Обломки упали также на частные дома в Славянске-на-Кубани, в результате пострадала четырехлетняя девочка, сообщается далее.
Между тем, по данным Reuters, украинские атаки беспилотников по НПЗ на территории РФ, активизировавшиеся в начале 2025 года, вывели из строя порядка 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Российские власти не публикуют данные о нефтепереработке и экспорте сырой нефти. Вместе с тем, как им сообщили источники в отрасли, сразу несколько крупных предприятий, включая Рязанский, Волгоградский и Астраханский НПЗ, остановили производство топлива. На восстановление их работы могут уйти недели или даже месяцы.
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