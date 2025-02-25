Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал журналист, культурный обозреватель Андрей Шаврей, с которым мы поговорили о феноменальном успехе мультфильма "Поток", профессионализме Чулпан Хаматовой, популярности театра, непересекающихся "пузырях" и конкуренцию с жёлтой прессой.
Для абонентов
Андрей Шаврей про Лайму, Паулса и другие латвийские "скрепы"
В эфире прозвучало:
0:00 Как Шаврей бросил курить благодаря Трампу?
3:05 Мультфильм "Поток", который попал в резонанс с нашим временем
9:24 Лайма, Паулс и другие латвийские "скрепы"
14:55 О том, как уснул во время "Спящей красавицы"
16:04 О латышском и русском культурных пузырях, которые не пересекаются
21:00 О профессионализме Чулпан Хаматовой
26:09 О разной публике в рижских театрах
28:50 Какой спектакль стоит посетить?
31:48 Когда Андрей в последний раз ходил в театр по билетам?
34:17 О ценах в театральных буфетах и курящих балеринах
36:33 Обижаются ли режиссёры на критику и можно ли с ними ссориться?
39:58 С кем Шаврей находится в напряжённых отношениях (кроме Ланги)?