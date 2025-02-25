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Шаврей о латвийских "скрепах", русском пузыре и Трампе, который помог бросить курить

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Андрей Шаврей
Андрей Шаврей Фото: Lauris Galsons/TVNET GRUPA

Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал журналист, культурный обозреватель Андрей Шаврей, с которым мы поговорили о феноменальном успехе мультфильма "Поток", профессионализме Чулпан Хаматовой, популярности театра, непересекающихся "пузырях" и конкуренцию с жёлтой прессой.

В эфире прозвучало:

0:00 Как Шаврей бросил курить благодаря Трампу?

3:05 Мультфильм "Поток", который попал в резонанс с нашим временем

9:24 Лайма, Паулс и другие латвийские "скрепы"

14:55 О том, как уснул во время "Спящей красавицы"

16:04 О латышском и русском культурных пузырях, которые не пересекаются

21:00 О профессионализме Чулпан Хаматовой

26:09 О разной публике в рижских театрах

28:50 Какой спектакль стоит посетить?

31:48 Когда Андрей в последний раз ходил в театр по билетам?

34:17 О ценах в театральных буфетах и курящих балеринах

36:33 Обижаются ли режиссёры на критику и можно ли с ними ссориться?

39:58 С кем Шаврей находится в напряжённых отношениях (кроме Ланги)?

42:30 Невозможно конкурировать с жёлтой прессой. Как не опускать руки?

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