Шаврей о латвийских "скрепах", русском пузыре и Трампе, который помог бросить курить

В эфире прозвучало:

0:00 Как Шаврей бросил курить благодаря Трампу?

3:05 Мультфильм "Поток", который попал в резонанс с нашим временем

9:24 Лайма, Паулс и другие латвийские "скрепы"

14:55 О том, как уснул во время "Спящей красавицы"

16:04 О латышском и русском культурных пузырях, которые не пересекаются

21:00 О профессионализме Чулпан Хаматовой

26:09 О разной публике в рижских театрах

28:50 Какой спектакль стоит посетить?

31:48 Когда Андрей в последний раз ходил в театр по билетам?

34:17 О ценах в театральных буфетах и курящих балеринах

36:33 Обижаются ли режиссёры на критику и можно ли с ними ссориться?

39:58 С кем Шаврей находится в напряжённых отношениях (кроме Ланги)?

42:30 Невозможно конкурировать с жёлтой прессой. Как не опускать руки?