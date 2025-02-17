Коллеги Гарклавы в видео иронизирют насчет того, что в честь праздника позволили телеведущей подольше поспать. В продолжении видео видно, что Кристине все-таки явилась на работу, и всю ситуацию коллектив воспринял с юмором.

"Спасибо, что дали немного поспать. (...) Обычное утро с элементами стресса. Забыла поставить будильник. Я наконец-то выспалась, и датчики спокойствия сообщают, что я "отлично восстанавливаюсь"! Только придется отдать долг продюсеру - купить лекарство от нервов", - посмеялась Кристине.

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Ранее летом 2024 года Гарклава рассказала рассказала, что несколько лет назад ей предлагали работать в США на канале CNN, но она отклонила это предложение.

Гарклава рассказала: "Один мой знакомый парень прислал портфолио с моими работами на CNN, и мне предложили попробовать свои силы там. Я прекрасно понимала, что это будет работа 24 часа в сутки, потому что мне придется углубленно изучать структуры другой страны, английский язык и другие аспекты журналистики.

Да, это открывало фантастические возможности, но я решила остаться здесь и не пожалела.

Во-первых, было понятно, что я буду маленьким винтиком в огромном механизме, а во-вторых, наступил тот момент, когда я была готова к тому, чтобы в мою жизнь вошли дети".

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